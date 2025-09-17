Hà Nội

Xã hội

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả mạo lừa đảo về học bổng, tài trợ du học

Bộ GD&ĐT khuyến nghị cần thận trọng trước những văn bản làm giả chữ ký, con dấu, đưa thông tin giả về học bổng, tài trợ du học.

Gia Đạt

Thời gian gần đây, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của Cục nói riêng và Bộ nói chung.

Thông tin giả về học bổng, tài trợ du học.

Kẻ lừa đảo lấy danh nghĩa của Cục trưởng, Phó cục trưởng, thậm chí làm giả con dấu của Bộ GD&ĐT để tạo ra những văn bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.

Ví dụ, trong thông báo chương trình trao đổi tại Trung Quốc, kẻ lừa đảo nói rằng sinh viên Đại học Điện lực sẽ được tài trợ 100% để tham gia chương trình kéo dài 3 tháng. Để đăng ký, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ và sao kê tài chính với số dư tối thiểu 14.886 USD, tương đương 380 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người dân và các tổ chức cần cảnh giác, thận trọng trước những thông tin giả mạo này. Các văn bản chính thức do Bộ phát hành đều được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT tại địa chỉ moet.gov.vn và Fanpage của Bộ.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ GD&ĐT ra cảnh báo lừa đảo. Từ đầu năm 2025, Bộ đăng tin cảnh báo thủ đoạn giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo Bộ, lừa đảo học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT và Đại học Bách khoa Hà Nội phát hiện một văn bản giả mạo có nội dung "Triển khai học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội". Theo đó, văn bản nêu sẽ cấp 5 suất học bổng cho sinh viên trường với giá trị là 30.000 USD/sinh viên.

Về việc tổ chức xét duyệt, văn bản này yêu cầu sinh viên tham dự hội thảo do nhà trường tổ chức và nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Mẫu chứng nhận tài sản, đảm bảo tài chính; đơn xin cấp học bổng; bảng điểm và bản photo giấy chứng nhận/bằng khen (nếu có).

Bộ GD&ĐT sau đó khẳng định, văn bản này làm giả con dấu và chữ ký của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, hoàn toàn giả mạo. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khẳng định thông tin học bổng trên là không đúng sự thật.

Xã hội

Lĩnh 150 tháng tù vì chiếm đoạt tiền đi xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vũ Đình Thanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 150 tháng tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến kết nối đến điểm cầu Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Vũ Đình Thanh (SN 1987, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên khi được Vũ Quý Cường (SN 1977, trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) gọi điện thoại hỏi về việc đưa người đi xuất khẩu lao động thì Vũ Đình Thanh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người lao động.

Số hóa

Cảnh báo lừa đảo qua FaceTime, tắt ngay để bảo vệ ví

Nhiều người dùng iPhone đã bị lừa mất tiền qua FaceTime, cảnh sát khuyến cáo cần tắt ngay tính năng này để tránh rơi vào bẫy tinh vi của kẻ gian.

fa-1.png
Theo Cảnh sát thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), FaceTime vốn là ứng dụng gọi video quen thuộc trên iPhone.
fa-2.png
Tuy nhiên, kẻ gian đã biến nó thành công cụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xã hội

Triệt phá công ty 'ma' ở Campuchia lừa đảo gần 400 người

Công ty “ma” tại Campuchia tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 nạn nhân.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

anh-chup-man-hinh-2025-09-15-luc-174336.png
