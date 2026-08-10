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Chính trị

Ngày 10/8, Quốc hội thảo luận 4 dự án luật quan trọng

Ngày 10/8, Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất với các phiên thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật.

Thiên Tuấn

Theo đó, Quốc hội tập trung vào các lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và kiến trúc.

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Quốc hội tiếp tục tuần làm việc thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau thời gian nghỉ giải lao, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận.

Quốc hội tiếp tục làm việc, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

#Quốc hội #dự án luật #xuất khẩu lao động #bồi thường nhà nước #kiến trúc

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