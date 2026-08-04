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Xã hội

Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo giả mạo giấy báo trúng tuyển học bổng

Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.

Bình Nguyên

Fanpage Tuyển sinh Trường đại học Trường Đại học Y Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về trường hợp giấy tờ giả mạo đang được lan truyền gần đây.

Theo nhà trường, tất cả thông báo tuyển sinh chính thức đều được công bố công khai trên website trường (hmu.edu.vn) và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mẫu giấy báo trúng tuyển học bổng giả mạo mang tên Trường Đại học Y Hà Nội bị gạch chéo cảnh báo. Ảnh: HMU

Mẫu giấy báo trúng tuyển học bổng giả mạo mang tên Trường Đại học Y Hà Nội bị gạch chéo cảnh báo. Ảnh: HMU

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, Đại học Y Hà Nội đề nghị sinh viên, phụ huynh cùng toàn thể nhân dân tuyệt đối không tin tưởng, chia sẻ hoặc làm theo các thông tin, giấy báo không rõ nguồn gốc. Người dân cần đặc biệt lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cũng như không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào theo yêu cầu của các đối tượng mạo danh.

Trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức của Nhà trường trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục hay giao dịch tài chính nào, đồng thời tích cực chia sẻ cảnh báo này để chung tay ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Phụ huynh, học sinh kiểm tra thông tin chính thức tại website Trường Đại học Y Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp số hotline Phòng Quản lý Đào tạo Đại học; Toàn thể phụ huynh và thí sinh nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo học bổng giả mạo trong giai đoạn tuyển sinh.

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#Trường đại học Y Hà Nội #giấy báo giả #học bổng #lừa đảo #tuyển sinh #giấy tờ giả

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