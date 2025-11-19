Triệt phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan Công an xác đinh, khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Cơ quan ANĐT khởi tố đối tượng Lê Thị Tình...

Ngày 2/12/2024, N.T.S cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng khác tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông.

Đến ngày 11/12/2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến ngày 25/2/2025, các lao động này đã được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Từ thông tin trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà tĩnh, Cơ quan An ninh điều tra đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

...và đối tượng Đặng Thị Khương.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, cơ quan An ninh điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng hoạt động trong đường dây nói trên.

Đồng thời, tiến hành khởi tố 9 bị can, gồm: Lê Thị Dương (SN 1976), trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Thị Phương (SN 1962), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Dương Nguyễn Hùng (SN 1992), trú tại phường Bãi Cháy, Nguyễn Thị Đông (SN 1958), trú tại phường Việt Hưng, Nguyễn Duy Dũng (SN 1985), trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Phương (SN 1990), trú tại xã Dương Hòa, Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988), trú tại xã Phượng Dực, Lê Thị Tình (SN 1981), trú tại xã Đại Thanh và Đặng Thị Khương (SN 1983), trú tại phường Khương Đình, TP. Hà Nội, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

