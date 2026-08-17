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Kinh doanh - Địa ốc

Trái rỏi rừng - Đặc sản giải nhiệt gây sốt trên "chợ mạng"

Từng chỉ có ở vùng quê, rỏi rừng nay đổ bộ thị trường thành phố, trở thành món giải nhiệt mùa hè được nhiều người săn đón nhờ vị chua ngọt lạ miệng.

Bảo Châu

Mỗi khi bước vào cao điểm mùa hè, thị trường trái cây giải nhiệt tại các đô thị lớn lại trở nên sôi động với sự xuất hiện của trái rỏi rừng. Từng chỉ phổ biến tại các vùng quê miền núi, rỏi rừng nay đã nhanh chóng tiếp cận thị trường thành thị và trở thành mặt hàng đặc sản được người tiêu dùng tích cực săn đón nhờ sắc đỏ bắt mắt, phần thịt trắng mọng cùng vị chua ngọt thanh mát đặc trưng.

Tuy có ngoại hình khá tương đồng với măng cụt quen thuộc nên thường được gọi là măng cụt núi, rỏi rừng vẫn sở hữu những nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Từ sắc xanh ban đầu, quả khi chín dần khoác lên mình lớp áo đỏ hồng rồi chuyển sang đỏ sẫm.

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Trái rỏi rừng hay còn được gọi là trái măng cụt rừng. (Ảnh: Lang Thang An Giang)

Sau lớp vỏ tương đối dày là những múi ruột trắng ngần, mọng nước. Tạm biệt vị ngọt đậm vốn có của măng cụt nhà, rỏi rừng ghi điểm bằng thứ hương vị dung hòa giữa chua dịu và ngọt nhẹ, mang lại cảm giác sảng khoái ngay từ lần thử đầu tiên.

Loại quả này cũng mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng cho người thưởng thức, cách phổ biến nhất là bóc vỏ ăn ngay để cảm nhận trọn vẹn độ mọng nước tự nhiên. Nhiều người thích vị đậm đà sẽ chọn chấm cùng muối ớt cay để cân bằng. Một số gia đình lại ưa chuộng cách trộn rỏi với chút đường rồi để ngăn mát tủ lạnh, giúp thớ thịt quả săn lại và có vị ngọt dịu dễ ăn hơn. Tận dụng vị chua thanh tự nhiên, các bà nội trợ vùng cao thậm chí còn dùng rỏi xanh như một nguyên liệu nêm nếm cho các món canh chua hay món kho đậm vị.

Chia sẻ về sức hút của thức quả này, chị Nguyễn Quỳnh - một tiểu thương kinh doanh hoa quả tại Hà Nội chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho hay: "Trung bình mỗi chuyến tôi gom được khoảng 50-70kg từ vùng An Giang về bán. Đa phần khách đặt là dân văn phòng mua ăn vặt, nhiều hôm rỏi vừa về đã giao hết sạch cho những đơn đặt trước, các khách sau phải đặt hàng chờ đợt tiếp theo".

Rỏi rừng bán tại địa phương chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, tuy nhiên khi trải qua quá trình tuyển chọn, đóng gói và vận chuyển ra các thành phố lớn, giá bán lẻ thường dao động từ 50.000-65.000 đồng/kg. Mức giá này được đánh giá là hợp lý cho một sản phẩm tự nhiên, mang đậm hương vị núi rừng.

Nguồn cung trái rỏi hiện chủ yếu đến từ các khu rừng tự nhiên miền Trung và khu vực Bảy Nút, An Giang. Cây phát triển hoàn toàn dựa vào thổ nhưỡng đất đồi mà không cần đến sự can thiệp của hóa chất hay kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Nhận thấy tiềm năng kinh tế, một số nông dân đã bắt đầu đưa giống cây này về canh tác tại vườn nhà để chủ động nguồn hàng.

Mời quý độc giả xem video: Trái cây nhập khẩu: Đâu là sự thật về nguồn gốc?/ Nguồn: VTV Nam Bộ
#trái rỏi #măng cụt rừng #đặc sản núi rừng #trái cây tươi #giải nhiệt mùa hè #nông sản tự nhiên

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