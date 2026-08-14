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Kinh doanh - Địa ốc

Rau nhót từ loài cây dại ven biển thành đặc sản đắt khách

Từ món ăn dân dã của người dân vùng ven biển, rau nhót nay được đưa vào thực đơn nhà hàng và mang về thu nhập ổn định nhờ mô hình gieo trồng chủ động.

Bảo Châu

Rau nhót (còn gọi là rau còng còng) vốn là loại cây thân thảo mọc hoang tại các cánh đồng muối, ven đầm nước lợ và hồ nuôi tôm thuộc các vùng ven biển như Hải Phòng, Nghệ An hay Huế. Nhờ khả năng thích nghi cao với môi trường đất nhiễm mặn, loài cây này có sức sống dẻo dai và phát triển mạnh nhất vào khoảng từ tháng Giêng đến tháng 4-5 âm lịch hằng năm.

Từng là thứ rau dại ít người để ý, rau nhót nay đã trở thành đặc sản được săn đón trên thị trường, có thời điểm được rao bán trên các chợ mạng với giá lên tới 110.000 đồng/kg.

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Ảnh minh hoạ.

Điểm làm nên sức hút đặc trưng của rau nhót chính là hương vị rất khó nhầm lẫn. Nhờ sinh trưởng trên vùng đất mặn, lá rau tích tụ vị mặn tự nhiên, khi ăn có độ giòn, mọng nước và sần sật thanh mát. Vị đậm đà có sẵn này giúp các món ăn chế biến từ rau nhót không cần nêm nếm quá nhiều gia vị mà vẫn mang nét hấp dẫn riêng biệt.

Tuy nhiên, khâu sơ chế loại rau này đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất định. Sau khi hái, rau nhót cần được rửa sạch và ngâm trong nước ngọt từ 2-3 tiếng để bớt vị mặn gắt. Tiếp đó, rau được luộc chín, vắt ráo nước và dùng đũa đánh tơi từng ngọn. Quá trình này tuy tốn thời gian nhưng giúp sợi rau mềm hơn, vị mặn dịu lại và dễ thấm gia vị khi chế biến.

Món ăn nổi tiếng nhất từ loại nguyên liệu này là gỏi rau nhót, rau sau sơ chế được trộn đều cùng rau thơm, lá chanh, lạc rang, đường, ớt và kết hợp với các loại hải sản như tôm, hàu hoặc thịt heo. Món gỏi hoàn thành có sự hòa quyện giữa độ giòn sần sật, vị mặn nhẹ nguyên bản cùng vị chua ngọt và bùi béo của các nguyên liệu đi kèm, thường được ăn kèm với bún hoặc bánh ướt.

Trước đây, đây chỉ là món ăn dân dã trong gia đình, nhưng nay đã xuất hiện tại nhiều nhà hàng để phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực vùng biển. Bên cạnh món gỏi, rau nhót còn được dùng để xào thịt bò, hải sản, nấu canh thịt bằm hoặc luộc chấm tương.

Trước sự gia tăng nhu cầu của thị trường, nguồn rau nhót mọc tự nhiên không còn đủ cung ứng. Nhận thấy tiềm năng kinh tế, người dân tại các vùng đất nhiễm mặn đã chủ động đưa loại rau dại này về trồng trên diện tích đất ven đầm nước lợ hoặc đất cát pha.

Cây rau nhót trồng khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch lứa đầu tiên. Đáng chú ý, đây là loài cây cho thu hoạch nhiều lứa; sau mỗi đợt hái ngọn non, cây lại tiếp tục bật chồi mới. Việc chủ động gieo trồng không chỉ giúp người dân duy trì nguồn cung ổn định quanh năm mà còn mở ra hướng đi hiệu quả trên những diện tích đất vốn khó canh tác các loại cây trồng khác.

Mời quý độc giả xem video: Giá rau xanh tại Hà Nội tăng tới 3 lần, cả người bán và mua đều gặp khó/ Nguồn: VTV24
#rau nhót #đặc sản #ẩm thực #vùng biển #kinh tế

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