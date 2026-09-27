Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 5,7 tỷ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 5,7 tỷ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM

Trong 9 tháng năm 2026, các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM thu hút 5,7 tỷ USD, tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Thiên Anh
c5e9d4ec-52eb-4103-865d-6c0bbca169c5.png
#khu chế xuất #khu công nghiệp #TP.HCM #đầu tư #kinh tế #tăng trưởng

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tràn ngập đồ chơi Trung thu '3 không'

Tràn ngập đồ chơi Trung thu '3 không'

Thị trường đồ chơi Trung thu tại Nghệ An sôi động, nhiều mặt hàng thiếu nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ, lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao.