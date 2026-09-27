[INFOGRAPHIC] 5,7 tỷ USD vào các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM

Trong 9 tháng năm 2026, các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM thu hút 5,7 tỷ USD, tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.
BMW F450 R thế hệ mới đã chính thức được hé lộ, sẽ là mẫu xe naked-bike giá cả phải chăng nhất của BMW được dự đoán sẽ ra mắt ngay trong tháng 10/2026 tới.
Ớt gió có sản lượng không lớn, công thu hái cao và được tiêu thụ trong phân khúc đặc sản, khiến giá bán cao hơn nhiều loại ớt thông thường.
Nhiều chuỗi cà phê duy trì cửa hàng tại các vị trí trung tâm TPHCM, nơi giá thuê mặt bằng được môi giới ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Sau khi iPhone 18 series mới chính thức trình làng, thị trường ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh mẽ ở các phân khúc iPhone đời cũ.
Nhờ tạo hình độc đáo cùng tính ứng dụng cao trong chế biến, tầm ruột dẹt đang khẳng định vị thế thương mại lớn với giá tiêu thụ lên tới 100.000 đồng/kg.
Chương trình "Trăng về đại ngàn-Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk góp phần mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa.
Sức hút từ các dòng thức uống pha chế theo yêu cầu của Gen Z đang thúc đẩy nhiều hãng đồ ăn nhanh tách dòng kinh doanh và xây dựng thương hiệu chuyên biệt.
Việc người tiêu dùng chuyển hướng sang lắng nghe cơ thể thay vì theo dõi dữ liệu đang mở ra hướng đi mới cho ngành chăm sóc sức khỏe.
Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”.
Với hình dáng tựa những quả bí ngô tí hon cùng hương vị giòn ngọt, giống hồng táo dẹt Trung Quốc đang trở thành mặt hàng được săn đón trên chợ mạng.
Nhu cầu duy trì các khoản chăm sóc cá nhân nhỏ gọn giúp ngành làm đẹp Mỹ duy trì đà tăng trưởng và buộc các hãng bán lẻ phải tái cấu trúc kênh bán.
Sự tăng giá tour Nhật Bản đang thúc đẩy du khách Việt Nam tìm kiếm các hành trình trải nghiệm chuyên sâu tại Trung Quốc và Hàn Quốc.
Do nguồn cung khan hiếm và quy trình bảo quản phức tạp, trái lý miền Tây hiện có giá đắt gấp nhiều lần các loại trái cây nhiệt đới thông thường.
Xu hướng thiết kế nội thất mới ưu tiên tạo dựng không gian kết nối thực tế và sử dụng chất liệu tự nhiên an toàn cho cho không gian sống hiện đại.
Dù nam giới chiếm đa số trên sân golf thực tế, phụ nữ Gen Z Trung Quốc lại đang biến môn thể thao này thành hiện tượng thời trang gây sốt trên không gian mạng.
Chính phủ đề xuất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư dựa trên niên hạn xây dựng, thúc đẩy quản lý và phát triển nhà ở bền vững.
Gần rằm tháng Tám, thị trường bánh Hà Nội ghi nhận cảnh trái ngược: quầy vỉa hè không quá nhiều khách, trong khi đó tiệm truyền thống vẫn bán tấp nập.
Thị trường đồ chơi Trung thu tại Nghệ An sôi động, nhiều mặt hàng thiếu nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ, lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao.
Nguồn cung sầu riêng cạn kiệt khi bước vào cuối mùa thu hoạch đã đẩy giá mua tại vườn tăng mạnh, đạt ngưỡng 100.000 đồng/ký.
Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”.
Nhờ hương vị bùi béo khác biệt và phần cùi dày mềm dẻo, trám nếp Cao Bằng trở thành món đặc sản vùng cao được người tiêu dùng săn đón.