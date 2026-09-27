Cọ nếp Phú Thọ vào mùa thu hút người tiêu dùng dù giá cao

Nhờ vị béo bùi dẻo mềm cùng tính ứng dụng đa dạng trong ẩm thực, cọ nếp đang trở thành mặt hàng đặc sản được người tiêu dùng săn đón với giá cao.

Bước vào chính vụ thu hoạch, cọ nếp Phú Thọ nhanh chóng trở thành mặt hàng nông sản đắt khách trên các chợ mạng và cửa hàng thực phẩm đô thị. Sự kết hợp giữa vị béo bùi đặc trưng cùng nguồn cung theo mùa ngắn ngắn đã biến thức quà dân dã vùng trung du này thành đặc sản được người tiêu dùng thành thị săn đón mạnh mẽ.

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Ghi nhận trên thị trường, cọ nếp tươi hiện có giá dao động từ 60.000-100.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng quả. Các sản phẩm om sẵn thường được tính thêm 5.000-10.000 đồng/kg chi phí chế biến nhưng vẫn liên tục đắt hàng tại các điểm bán lẻ. Vào thời điểm cuối mùa khi nguồn cung khan hiếm, giá cọ nếp tuyển chọn có thể vọt lên mốc 160.000 đồng/kg.

Sức hút tiêu dùng của cọ nếp đến từ sự vượt trội hoàn toàn so với dòng cọ tẻ thông thường nhờ tỷ lệ thịt quả cao và độ dẻo mịn đặc trưng. Khi còn tươi, cọ chứa nhiều tannin gây chát nên không thể ăn sống. Tuy nhiên, qua công đoạn om nhiệt đúng kỹ thuật, lớp cùi cọ chuyển sang màu vàng óng, tỏa hương thơm ngậy và mang lại vị béo ngọt nhẹ. Ngược lại, cọ tẻ thường có cùi mỏng, nhiều xơ và ít béo nên ít được thị trường ưa chuộng.

Mùa thu hoạch cọ nếp khá ngắn, thường chỉ kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 âm lịch. Để thu hái được những chùm quả đạt độ già tiêu chuẩn, người dân phải mất 3 đến 4 tháng theo dõi kể từ khi cây ra trái vào tháng 7 âm lịch. Do cọ mọc trên các thân cây cao vút, việc thu hoạch đòi hỏi nhiều công sức và chi phí nhân công, góp phần đẩy giá trị thương phẩm của loại quả này lên cao.

Đối với người mua cọ tươi về tự chế biến, kỹ thuật om đóng vai trò quyết định đến chất lượng thành phẩm. Nước om cần duy trì chính xác ở mức 85 - 90 độ C trong vòng 15-20 phút. Nếu dùng nước quá nóng hoặc ngâm quá lâu, cùi cọ sẽ bị cứng, teo lại hoặc nhũn hỏng, làm mất đi độ ngậy béo tự nhiên.

Nhờ giữ được hương vị tự nhiên và kết cấu dẻo mịn, cọ nếp om không chỉ dừng lại ở món ăn vặt thưởng thức trực tiếp mà còn được người tiêu dùng biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn như làm nhân bánh dầy, muối dưa cọ hay kết hợp cùng các món kho gia đình.