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Kinh doanh - Địa ốc

Tầm ruột dẹt tạo sức hút mới trên thị trường trái cây đô thị

Nhờ tạo hình độc đáo cùng tính ứng dụng cao trong chế biến, tầm ruột dẹt đang khẳng định vị thế thương mại lớn với giá tiêu thụ lên tới 100.000 đồng/kg.

Bảo Châu

Sau làn sóng của các dòng trái cây mới lạ thu hút sự chú ý của giới trẻ, tầm ruột dẹt đang trở thành cái tên tiếp theo tạo nên sức hút lớn trên thị trường nông sản đô thị. Không còn đóng khung trong góc nhìn của một loại quả truyền thống, sự xuất hiện của các phiên bản quả dẹt với vẻ ngoài độc đáo, bắt mắt cùng tính đa dụng trong ẩm thực đang giúp dòng sản phẩm này thiết lập một vị thế thương mại hoàn toàn mới.

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Ảnh minh hoạ.

Từ các cửa hàng trái cây cao cấp cho đến các nền tảng bán lẻ trực tuyến, tầm ruột đang nhanh chóng ghi tên vào danh sách những mặt hàng có tốc độ tiêu thụ ấn tượng. Sự bùng nổ nhu cầu của người tiêu dùng thành thị đã thúc đẩy sự phân hóa rõ rệt về giá trị thương mại giữa các phân khúc sản phẩm.

Ở dạng quả tươi nguyên liệu, thị trường ghi nhận mức giá giao dịch tương đối ổn định quanh mốc 50.000 đồng/kg vào thời điểm chính vụ. Mức giá này được đánh giá là rất tiềm năng, tạo đòn bẩy vững chắc cho các đơn vị bao tiêu và người trồng trong việc duy trì nguồn cung đều đặn.

Giá trị của dòng nông sản này thực sự gia tăng vượt bậc khi bước vào chuỗi chế biến sâu. Đánh trúng tâm lý thích trải nghiệm hương vị mới và văn hóa ăn vặt của giới trẻ, các sản phẩm thành phẩm như tầm ruột dầm muối ớt, dầm đường, si rô hay mứt cao cấp hiện đạt mức giá lên tới 100.000 đồng/kg, gấp đôi so với quả tươi.

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Ảnh minh hoạ.

Khả năng biến tấu đa dạng từ món ăn vặt giòn ngon cho đến các loại thức uống giải khát thanh nhiệt đã giúp các mặt hàng chế biến từ tầm ruột luôn trong tình trạng đắt hàng trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh mảng thương phẩm, thị trường cây giống tầm ruột dẹt trồng chậu cũng chứng kiến mức tăng trưởng doanh số đầy khả quan.

Với mức giá dao động khoảng 95.000 đồng/cây, dòng cây này nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng nhà phố nhờ đặc tính tán rậm xanh tốt quanh năm, ít rụng lá và khả năng ra trái thành từng chùm lúc lỉu vô cùng đẹp mắt. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trang trí không gian sống này không chỉ đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ mà còn mang lại trải nghiệm thu hái nông sản sạch ngay tại nhà.

#trái cây #tầm ruột dẹt #thị trường nội đô #chế biến #trồng chậu #giá trị thương mại

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