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[INFOGRAPHIC] TP.HCM hướng tới 255 km đường sắt đô thị vào năm 2030

Xã hội

[INFOGRAPHIC] TP.HCM hướng tới 255 km đường sắt đô thị vào năm 2030

8 tuyến ưu tiên mới + Metro số 1 đang khai thác, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị khoảng 255 km.

Thiên Anh
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#đường sắt đô thị #TP.HCM #Metro #Dự án giao thông #hạ tầng #Đường sắt đô thị TP.HCM

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