[INFOGRAPHIC] TP.HCM hướng tới 255 km đường sắt đô thị vào năm 2030

8 tuyến ưu tiên mới + Metro số 1 đang khai thác, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị khoảng 255 km.
Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) mới đây đã cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều (3D trademark) cho kiểu dáng của dòng xe Vespa Primavera.
Sau gần một năm thi công, sân vận động PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện khi hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng vào vị trí thiết kế.
Hiện tượng livestream khám bệnh, bán thuốc tràn lan trên mạng xã hội, dẫn đến những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người bệnh.
Tối 26/9, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thực hiện nghi thức khởi trống chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.
Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán, Ngữ văn đang nhận được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên với những góc nhìn khác nhau.
"Điểm nghẽn" cuối cùng cầu Phước Khánh đã thảm nhựa láng mịn, sẵn sàng cho thời khắc thông xe toàn tuyến cao tốc BL-LT sau hơn 10 năm chờ đợi...
Nguyễn Như Ý vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả danh Cảnh sát cơ động, cưỡng đoạt tài sản.
Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo hiểm họa từ mua bán, giao dịch tài khoản và vật phẩm game trên mạng.
Bánh Trung thu xả kho, giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, nhiễm độc do hàng không rõ nguồn gốc, cần kiểm tra kỹ trước khi mua và ăn.
Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.
Ngày 25/9 lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50m kéo dài theo mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt.
Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên chỉ thi Toán và Ngữ văn nếu tổ chức thi tuyển.
Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng.
Phát hiện hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, nam sinh lớp 11 Nguyễn Mạnh Hùng đã không ngần ngại lao xuống nước, lần lượt đưa các em lên bờ an toàn.
Ngày 25/9, vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 gây ra lần đầu được triển khai tại Việt Nam, dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi.
Theo Cục CSGT, đối với hạng B số sàn có một trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần.
Nam thiếu niên B.T.A. vốn có hạn chế về nhận thức, đã tự ý bỏ nhà đi Hà Nội sau khi nghe theo lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.
Từ mâu thuẫn cá nhân, N.T.H. đăng nhiều bài viết kèm hình ảnh công kích, xúc phạm một phụ nữ trên TikTok và Facebook, sau đó phải gỡ bỏ, xin lỗi.
Với cáo buộc tội giết người, Trần Văn Sơn (SN 1999) bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tù chung thân.