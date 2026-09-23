Hồng táo dẹt Trung Quốc phủ sóng chợ mạng Việt Nam

Với hình dáng tựa những quả bí ngô tí hon cùng hương vị giòn ngọt, giống hồng táo dẹt Trung Quốc đang trở thành mặt hàng được săn đón trên chợ mạng.

Thị trường trái cây nhập khẩu thời gian gần đây ghi nhận sự xuất hiện của hồng táo dẹt, một giống táo tàu tươi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khác với dòng quả tròn hay thuôn dài quen thuộc, loại trái cây này có phần vai và đáy xòe rộng, tạo hình dáng tựa như những quả bí ngô tí hon.

Không chỉ sở hữu diện mạo lạ mắt, hồng táo dẹt còn có kích thước lớn gấp hai đến ba lần loại thông thường. Khi chín, quả chuyển từ màu xanh sang vàng hoặc đỏ nâu, phần thịt bên trong giòn xốp, mọng nước và mang vị ngọt đậm.

Thị trường trái cây nhập khẩu thời gian gần đây ghi nhận sự xuất hiện của hồng táo dẹt, một giống táo tàu tươi có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: Sưu tầm)

Chính nhờ sự độc đáo về hình thức lẫn hương vị, loại quả này đang tạo nên cơn sốt giá trên các diễn đàn nông sản và chợ mạng. Khảo sát tại các hội nhóm bán hàng trực tuyến, hồng táo dẹt hiện được rao bán với mức giá dao động khoảng 250.000 đồng/kg.

Mức chi trả này cao gấp 2,5 đến 3 lần so với dòng hồng táo thông thường vốn chỉ duy trì ở mức 60.000-100.000 đồng/kg. Mặc dù có giá bán đắt đỏ, sản phẩm vẫn rơi vào tình trạng cháy hàng do phụ thuộc hoàn toàn vào mùa thu hoạch chính vụ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9.

Chính nhờ sự độc đáo về hình thức lẫn hương vị, hồng táo dẹt đang tạo nên cơn sốt giá trên các diễn đàn nông sản và chợ mạng. (Ảnh: Sưu tầm)

Chị Phương Anh, một chủ cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội, chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết, khách hàng mua thử chủ yếu do tò mò trước hình dáng lạ của quả. Mặt bằng giá của hồng táo dẹt khoảng 250.000 đồng/kg biến động tùy thuộc vào độ đồng đều, kích thước và độ tươi của quả. Do vỏ táo mỏng và thịt xốp, chị Phương Anh khuyến cáo người mua không rửa nước trước khi bảo quản lạnh để giữ độ tươi lâu hơn.

Không dừng lại ở phân khúc quả tươi tiêu dùng, cây giống hồng táo dẹt đang được nhiều người mua về trồng trong vườn nhà để kết hợp làm cảnh quan, nhờ đặc tính sinh trưởng tốt, tán đẹp và hình dáng quả lạ mắt. Việc giao dịch cây giống sôi động cho thấy xu hướng đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng nội địa đối với các dòng nông sản bản địa mới lạ từ thị trường ngoài nước.