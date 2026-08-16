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[GALLERY] 7 món đặc sản đượm vị quê, mang trọn nét ẩm thực xứ Nghệ

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] 7 món đặc sản đượm vị quê, mang trọn nét ẩm thực xứ Nghệ

Khi đến Nghệ An, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn được thưởng thức những thức quà dân dã, mang đậm bản sắc vùng đất xứ Nghệ.

Bảo Châu
Thương hiệu bánh gai xứ dừa Anh Sơn từ lâu đã trở thành món quà trân quý trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi của người dân địa phương. Lớp vỏ đen bóng dẻo mịn từ bột nếp và lá gai bọc lấy phần nhân đậu xanh thơm bùi, dừa sợi giòn nhẹ cùng mỡ rim đường thanh mát, tạo nên hương vị béo bùi hài hòa. Mỗi xâu 10 chiếc bánh gai hiện có giá bán dao động trong khoảng 50.000-75.000 đồng. (Ảnh: Sưu tầm)
Thương hiệu bánh gai xứ dừa Anh Sơn từ lâu đã trở thành món quà trân quý trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi của người dân địa phương. Lớp vỏ đen bóng dẻo mịn từ bột nếp và lá gai bọc lấy phần nhân đậu xanh thơm bùi, dừa sợi giòn nhẹ cùng mỡ rim đường thanh mát, tạo nên hương vị béo bùi hài hòa. Mỗi xâu 10 chiếc bánh gai hiện có giá bán dao động trong khoảng 50.000-75.000 đồng. (Ảnh: Sưu tầm)
Sự đặc biệt của bánh gai xứ dừa Anh Sơn nằm ở quy trình chế biến thủ công công phu. Từ giã lá gai lọc lấy nước cốt pha bột nếp, xào nhân đậu xanh chuẩn vị, đến khâu gói bằng lá chuối khô. Hương vị dẻo thơm, ngọt dịu tự nhiên chính là yếu tố giữ chân mọi thực khách. (Ảnh: tinhhoavietnam.net)
Sự đặc biệt của bánh gai xứ dừa Anh Sơn nằm ở quy trình chế biến thủ công công phu. Từ giã lá gai lọc lấy nước cốt pha bột nếp, xào nhân đậu xanh chuẩn vị, đến khâu gói bằng lá chuối khô. Hương vị dẻo thơm, ngọt dịu tự nhiên chính là yếu tố giữ chân mọi thực khách. (Ảnh: tinhhoavietnam.net)
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ mà bỏ qua kẹo cu đơ. Món quà vặt bình dị này được tạo nên từ sự kết hợp giữa mật mía, đường, mạch nha, gừng tươi và lạc rang giòn, kẹp giữa hai miếng bánh tráng xốp. (Ảnh: Sưu tầm)
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ mà bỏ qua kẹo cu đơ. Món quà vặt bình dị này được tạo nên từ sự kết hợp giữa mật mía, đường, mạch nha, gừng tươi và lạc rang giòn, kẹp giữa hai miếng bánh tráng xốp. (Ảnh: Sưu tầm)
Sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của mạch nha, cay nồng của gừng và độ bùi giòn của đậu phộng tạo nên sức hút đặc biệt. Người địa phương thường thích nhâm nhi kẹo cu đơ cùng một tách trà xanh nóng. Chỉ với vài chục nghìn đồng, bạn đã sở hữu một hộp kẹo đóng gói đẹp mắt để làm quà. (Ảnh: Sưu tầm)
Sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của mạch nha, cay nồng của gừng và độ bùi giòn của đậu phộng tạo nên sức hút đặc biệt. Người địa phương thường thích nhâm nhi kẹo cu đơ cùng một tách trà xanh nóng. Chỉ với vài chục nghìn đồng, bạn đã sở hữu một hộp kẹo đóng gói đẹp mắt để làm quà. (Ảnh: Sưu tầm)
Khác biệt hoàn toàn so với bánh đa của các vùng miền khác, bánh đa Đô Lương nổi tiếng nhờ độ giòn tan cùng hương vị đậm đà từ vừng đen, tiêu và tỏi. Bánh có thể nướng hoặc rán ăn trực tiếp như món ăn vặt, hoặc dùng làm đồ ăn kèm hoàn hảo cho các món lươn hay bún giá cá ruốc. (Ảnh: Sưu tầm)
Khác biệt hoàn toàn so với bánh đa của các vùng miền khác, bánh đa Đô Lương nổi tiếng nhờ độ giòn tan cùng hương vị đậm đà từ vừng đen, tiêu và tỏi. Bánh có thể nướng hoặc rán ăn trực tiếp như món ăn vặt, hoặc dùng làm đồ ăn kèm hoàn hảo cho các món lươn hay bún giá cá ruốc. (Ảnh: Sưu tầm)
Nhờ ưu điểm giữ được độ thơm giòn trong thời gian dài ngay cả khi đóng túi nhựa, đây là lựa chọn mua quà rất tiện lợi. Giá bán khoảng 40.000 đồng/10 chiếc nướng sẵn hoặc 150.000 đồng cho 100 chiếc bánh sống. (Ảnh: Sưu tầm)
Nhờ ưu điểm giữ được độ thơm giòn trong thời gian dài ngay cả khi đóng túi nhựa, đây là lựa chọn mua quà rất tiện lợi. Giá bán khoảng 40.000 đồng/10 chiếc nướng sẵn hoặc 150.000 đồng cho 100 chiếc bánh sống. (Ảnh: Sưu tầm)
Nổi tiếng khắp cả nước, tương Nam Đàn thu hút người thưởng thức bởi màu nâu vàng sóng sánh cùng hương thơm dịu nhẹ. Sản phẩm được chế biến công phu từ những nguyên liệu chọn lọc như đậu nành, ngô nếp, muối và nước sạch, trải qua quá trình lên men tự nhiên phân thành 3 tầng đẹp mắt. (Ảnh: Hue Logistics)
Nổi tiếng khắp cả nước, tương Nam Đàn thu hút người thưởng thức bởi màu nâu vàng sóng sánh cùng hương thơm dịu nhẹ. Sản phẩm được chế biến công phu từ những nguyên liệu chọn lọc như đậu nành, ngô nếp, muối và nước sạch, trải qua quá trình lên men tự nhiên phân thành 3 tầng đẹp mắt. (Ảnh: Hue Logistics)
Với vị ngọt thanh và độ sánh đặc trưng, loại tương này chuyên dùng để chấm đồ luộc hoặc kho cá cực kỳ bắt cơm. Giá tương Nam Đàn rơi vào khoảng 30.000-50.000 đồng/lít, hoặc khoảng 70.000 đồng/chai với các thương hiệu đóng chai lâu năm. (Ảnh: Visitnghean)
Với vị ngọt thanh và độ sánh đặc trưng, loại tương này chuyên dùng để chấm đồ luộc hoặc kho cá cực kỳ bắt cơm. Giá tương Nam Đàn rơi vào khoảng 30.000-50.000 đồng/lít, hoặc khoảng 70.000 đồng/chai với các thương hiệu đóng chai lâu năm. (Ảnh: Visitnghean)
Mắm ruốc Cửa Lò mang hương vị đặc trưng của biển cả, chế biến lại rất đơn giản, chỉ cần thêm chút tỏi, ớt, đường và bột ngọt là đã có ngay chén nước chấm đậm vị cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, đây còn là gia vị tuyệt vời để nấu các món như thịt kho mắm ruốc, cháo ruốc hay nêm canh. Mỗi hũ mắm ruốc có giá dao động từ 40.000-85.000 đồng tùy loại. (Ảnh: Vinpearl)
Mắm ruốc Cửa Lò mang hương vị đặc trưng của biển cả, chế biến lại rất đơn giản, chỉ cần thêm chút tỏi, ớt, đường và bột ngọt là đã có ngay chén nước chấm đậm vị cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, đây còn là gia vị tuyệt vời để nấu các món như thịt kho mắm ruốc, cháo ruốc hay nêm canh. Mỗi hũ mắm ruốc có giá dao động từ 40.000-85.000 đồng tùy loại. (Ảnh: Vinpearl)
Nhút Thanh Chương vốn ra đời từ những ngày tháng khó khăn của người dân vùng Thanh Chương, khi mít non được đem thái sợi và muối mặn để tích trữ ăn dần. Qua thời gian, nhút Thanh Chương đã trở thành thức đặc sản dân dã được du khách khắp nơi săn đón. (Ảnh: Vinpearl)
Nhút Thanh Chương vốn ra đời từ những ngày tháng khó khăn của người dân vùng Thanh Chương, khi mít non được đem thái sợi và muối mặn để tích trữ ăn dần. Qua thời gian, nhút Thanh Chương đã trở thành thức đặc sản dân dã được du khách khắp nơi săn đón. (Ảnh: Vinpearl)
Để làm ra hũ nhút ngon, mít non sau khi thái sợi được trộn muối, nén chặt từ 5-7 ngày rồi vắt ráo. Nhút có thể dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ngon như canh chua cá lóc, canh lạc, làm nộm hoặc trộn xoài. Mỗi hũ nhút có giá khá bình dân, chỉ trên dưới 50.000 đồng. (Ảnh: Tico Travel)
Để làm ra hũ nhút ngon, mít non sau khi thái sợi được trộn muối, nén chặt từ 5-7 ngày rồi vắt ráo. Nhút có thể dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ngon như canh chua cá lóc, canh lạc, làm nộm hoặc trộn xoài. Mỗi hũ nhút có giá khá bình dân, chỉ trên dưới 50.000 đồng. (Ảnh: Tico Travel)
Cuối cùng là giò me (giò bê), món ăn này sử dụng thịt bê non săn chắc, ít mỡ, đem tẩm ướp cùng thảo quả, hạt tiêu và các loại gia vị truyền thống, kết hợp với phần bì xay nhuyễn rồi đem hấp chín. Khi thái mỏng bày ra đĩa, từng miếng giò có màu hồng đẹp mắt, thịt mềm ngọt hòa quyện vị cay nồng của tiêu. (Ảnh: Sưu tầm)
Cuối cùng là giò me (giò bê), món ăn này sử dụng thịt bê non săn chắc, ít mỡ, đem tẩm ướp cùng thảo quả, hạt tiêu và các loại gia vị truyền thống, kết hợp với phần bì xay nhuyễn rồi đem hấp chín. Khi thái mỏng bày ra đĩa, từng miếng giò có màu hồng đẹp mắt, thịt mềm ngọt hòa quyện vị cay nồng của tiêu. (Ảnh: Sưu tầm)
Giò me chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm nguyên chất là món nhắm hoàn hảo cho các buổi tiệc hay bữa ăn gia đình. Mức giá giò me dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng giò. (Ảnh: Điện máy Xanh)
Giò me chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm nguyên chất là món nhắm hoàn hảo cho các buổi tiệc hay bữa ăn gia đình. Mức giá giò me dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng giò. (Ảnh: Điện máy Xanh)
Bảo Châu
#đặc sản #Nghệ An #bánh gai #kẹo cu đơ #bánh đa #tương Nam Đàn

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