Trà sen Việt bứt phá nhờ đa dạng phân khúc và chạm đúng thị hiếu

Từ dòng trà ướp bông tươi đắt đỏ đến túi lọc bình dân, thị trường trà sen đang linh hoạt chuyển mình để chinh phục mọi nhóm khách hàng trong nhịp sống hiện đại.

Từ phương thức ướp hương thủ công truyền thống, trà sen hiện nay đã bứt phá thành nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Sự phân hóa từ phân khúc thưởng thức cao cấp, dược liệu đến trà đóng gói tiện lợi đang giúp chuỗi giá trị cây sen được khai thác triệt đe, đáp ứng đúng thị hiếu của từng nhóm khách hàng.

Ảnh minh hoạ.

Phân hóa giữa nghệ thuật thưởng thức và giá trị dược liệu

Ở phân khúc cao cấp, trà ướp bông sen tươi như dòng trà sen Tây Hồ, vẫn giữ vị trí độc tôn nhờ quy trình chế biến kỳ công. Trà xanh Thái Nguyên được đặt trực tiếp vào lòng bông sen tươi từ sáng sớm để búp trà hấp thụ trọn vẹn hương thơm tự nhiên. Với hàm lượng EGCG cao, dòng trà này hỗ trợ chống oxy hóa và cải thiện giấc ngủ.

Do quy trình sản xuất phức tạp và bảo quản khắt khe, trà bông sen tươi thường có giá từ 35.000-60.000 đồng/bông, hoặc 3-5 triệu đồng/kg đối với loại ướp gạo sen cao cấp, chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Bên cạnh đó, thị trường dược liệu định hình hai dòng sản phẩm quen thuộc là trà tim sen và trà lá sen. Trà tim sen chứa các alkaloid hỗ trợ an thần, thanh nhiệt, điều hòa huyết áp với giá khoảng 300.000-450.000 đồng/kg. Trà lá sen sấy khô có giá bình dân hơn, khoảng 150.000-250.000 đồng/kg, đáp ứng nhu cầu giảm mỡ máu và kiểm soát cân nặng hằng ngày.

Đóng gói tiện lợi và xu hướng phối vị hiện đại

Để bắt kịp nhịp sống nhanh, các đơn vị sản xuất như Tân Cương Xanh đã đẩy mạnh dòng trà sen túi lọc. Việc định lượng sẵn trà giúp đơn giản hóa quy trình pha chế. Với mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 40.000-80.000 đồng/hộp, trà túi lọc trở thành lựa chọn ưu tiên tại môi trường công sở.

Song song đó, sự xuất hiện của các dòng trà pha vị như trà sen lá dứa cũng tạo nên làn sóng mới. Hương sen mộc mạc kết hợp vị thanh nhẹ của lá dứa tạo nên cấu trúc hương vị hiện đại. Sản phẩm này đã được các chuỗi F&B lớn như Trung Nguyên Legend đưa vào thực đơn và nhận về phản hồi tích cực từ thị trường đại chúng.

Khảo sát thực tế cho thấy sức mua các dòng trà sen đang phân hóa rõ rệt theo mục đích sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thu, chủ một cửa hàng trà tại Hà Nội chia sẻ với PV Tri thức & Cuộc sống: "Khách trung niên hoặc mua làm quà biếu vẫn ưu tiên trà ướp bông tươi dù giá cao vì coi trọng tính truyền thống. Ngược lại, giới trẻ và dân văn phòng chọn trà túi lọc hoặc trà sen lá dứa vì giá cả hợp lý, tiện lợi, mua một hộp vài chục nghìn là dùng đủ cho cả tuần".

Là người trẻ duy trì thói quen uống trà sen mỗi ngày, chị Diệu Linh (Hà Nội) cho biết: "Trước đây mình nghĩ các loại trà, đặc biệt là trà sen chỉ dành cho người lớn tuổi. Nhưng từ khi dùng trà túi lọc kết hợp lá dứa, mình dùng thay cà phê chiều vì giá hợp túi tiền, giúp tinh thần thoải mái mà không lo mất ngủ".

Việc vừa giữ nét tinh tế truyền thống vừa nâng cao tính tiện dụng đang giúp trà sen phủ sóng rộng hơn, từ một thức uống đậm chất thưởng thức, trà sen giờ đây có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại.