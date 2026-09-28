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Kinh doanh - Địa ốc

Hồng da tre Thái Nguyên chạm mốc 200.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

Thời gian thu hoạch chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng khiến dòng hồng da tre Thái Nguyên liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng dù giá bán ở mức cao.

Bảo Châu

Thị trường trái cây mùa thu ghi nhận sức hút lớn từ hồng da tre, dòng nông sản đặc sản có nguồn gốc chủ yếu từ các vùng miền núi tỉnh Thái Nguyên. Dù sở hữu mức giá dao động từ 80.000-200.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với mặt hàng hồng giòn hay hồng trứng thông thường, dòng quả này vẫn liên tục trong tình trạng cháy hàng tại các hệ thống kinh doanh nông sản cao cấp.

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Ảnh minh hoạ.

Sức hút tiêu dùng và mức giá đắt đỏ của hồng da tre xuất phát từ tính chất nguồn cung cực kỳ hạn chế. Diện tích canh tác dòng hồng này hiện thu hẹp đáng kể, chỉ còn tập trung rải rác tại một số địa bàn miền núi. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch chính vụ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng một tháng, từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9, khiến sản lượng bán ra thị trường không đủ đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng.

Về đặc tính, hồng da tre sở hữu lớp vỏ màu xanh ngả vàng dày dặn như tấm da tre. Tuy nhiên, chất lượng phần thịt quả bên trong lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Khi chín đạt độ, vỏ quả chuyển sang sắc trong, phần ruột bên trong có màu vàng cam mọng nước, mang kết cấu mềm dẻo, vị ngọt đậm cùng hương thơm nhẹ.

Trải nghiệm thưởng thức dòng quả này cũng mang tính đặc thù. Không giống các loại hồng ăn trực tiếp hay lột vỏ thông thường, hồng da tre cần được bảo quản ngược núm để chín tự nhiên. Khi lớp vỏ mỏng nhưng vững chắc mềm đi, người dùng thường bổ đôi quả và dùng thìa xúc trọn phần thịt quả mềm mượt, kết hợp cùng những dải gân giòn nhẹ như thạch.

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Ảnh minh hoạ.

Đánh giá về sức mua thị trường năm nay, chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Nội chia sẻ với Báo Tri thức & Cuộc sống cho biết, do nguồn cung từ các gốc hồng cổ thụ rất hạn chế nên cửa hàng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hàng để trả đơn cho khách đặt trước. Tiểu thương nhấn mạnh rằng dù có mức giá thuộc phân khúc cao, người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi trả nhờ hương vị lạ và tính chất khan hiếm của một loại quả đặc trưng của mùa thu.

Bên cạnh đó, nhờ đặc điểm vỏ ngoài cứng cáp khi còn tươi, hồng da tre đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về vận chuyển đường dài và bảo quản. Yếu tố này giúp sản phẩm trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong phân khúc quà biếu cao cấp các dịp thu về.

Mời quý độc giả xem video: Những thức quà của mùa thu Hà Nội/ Nguồn: VTV24
#hồng da tre #đặc sản mùa thu #quả hiếm #quà biếu #nông sản cao cấp #Thái Nguyên

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