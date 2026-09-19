Thị trường bánh Trung thu Hà Nội cận rằm: Kẻ vắng hoe, người nhộn nhịp

Gần rằm tháng Tám, thị trường bánh Hà Nội ghi nhận cảnh trái ngược: quầy vỉa hè không quá nhiều khách, trong khi đó tiệm truyền thống vẫn bán tấp nập.

Quầy hàng lưu động ngóng khách

Dọc theo các tuyến phố tại Hà Nội như Giảng Võ, Phạm Hùng hay Tố Hữu, hàng loạt ki-ốt bánh Trung thu lưu động của các thương hiệu công nghiệp đã mở bán từ sớm, song không khí giao dịch những ngày này khá trầm lắng. Trái ngược với cảnh nhộn nhịp cùng kỳ các năm trước, tình trạng người bán ngồi ngóng người mua diễn ra phổ biến.

Chia sẻ với phóng viên, một nhân viên bán hàng lâu năm bày tỏ: "Dù chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến rằm, sức mua năm nay vẫn tăng rất chậm. Khách ghé mua lẻ tẻ, chủ yếu mua biếu tặng số lượng ít chứ các đơn hàng lớn từ doanh nghiệp giảm thấy rõ." Nguyên nhân một phần do giá bánh tăng nhẹ theo chi phí nguyên liệu đầu vào, phần khác do người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu và thận trọng hơn trong các khoản mua sắm mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong khẩu vị tiêu dùng cũng là nguyên nhân khiến thị trường bánh công nghiệp hạ nhiệt. Xu hướng chuộng các dòng bánh ít ngọt, bánh tươi ngắn hạn hoặc tìm về hương vị truyền thống đang lấn lướt các dòng sản phẩm đóng hộp sản xuất hàng loạt.

Tiệm truyền thống hút khách nhưng chưa quá tải

Trái ngược với cảnh ảm đạm ven đường, tại phố Thụy Khuê - "thủ phủ" bánh Trung thu cổ truyền Bảo Phương - lượng người tìm đến mua bánh vẫn khá đông đúc.

Ghi nhận thực tế vào khoảng 15h, lượng khách bắt đầu dồn về nhiều hơn. Đối với một số dòng bánh được ưa chuộng hoặc mới ra lò, người mua có thể phải chờ đợi trong thời gian ngắn để được phục vụ. Dù vậy, theo chia sẻ từ phía cửa hàng, lượng khách hiện tại vẫn ở mức kiểm soát tốt và chưa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Lượng khách đến cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương khá đông đúc.

Nhằm hạn chế cảnh chen lấn và ùn ứ trên lòng đường Thụy Khuê như những mùa cao điểm trước, tiệm bánh đã chủ động bố trí nhân viên túc trực để hướng dẫn đỗ xe, phân luồng phương tiện cho khách từ sớm. Nhờ đó, người dân đến mua bánh phần lớn giao dịch khá nhanh chóng, không còn phải chịu cảnh rồng rắn xếp hàng mệt mỏi hàng tiếng đồng hồ trên vỉa hè.

Khảo sát bảng giá niêm yết công khai tại quầy hàng Bảo Phương, giá các loại bánh năm nay tiếp tục giữ mức ổn định, dao động từ 30.000 đến 80.000 đồng/chiếc tùy thuộc vào kích thước, chủng loại và nhân trứng :

Bánh dẻo chay: 30.000 đồng/chiếc, bánh nhân đậu xanh hạt dưa xay nhuyễn: 50.000 đồng/chiếc, bánh nhân đậu xanh một trứng: 60.000 đồng/chiếc, bánh hạt sen xay nhuyễn một trứng: 80.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, các dòng bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm truyền thống và bánh chả lá chanh cũng giữ mức giá phổ biến 60.000 - 80.000 đồng/chiếc.

Giá bánh Trung thu Bảo Phương giữ ở mức ổn định so với năm trước.

Cầm trên tay 4 hộp bánh vừa mua được sau chưa đầy 10 phút, ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi, Ba Đình) chia sẻ: "Gia đình tôi mấy chục năm nay chỉ ăn bánh truyền thống ở Thụy Khuê vì vị ngọt đậm, thơm mùi lá chanh và mứt bí đúng kiểu xưa. Năm nay thấy đường thông thoáng, đến là mua được ngay chứ không phải chen chúc khổ sở như các năm trước, tôi rất mừng."

Trong khi đó, chị Minh Thư (quận Đống Đa) cho biết năm nay chị chỉ mua vừa đủ ăn và biếu hai bên nội ngoại: "Kinh tế khó khăn nên gia đình ưu tiên mua bánh truyền thống vừa túi tiền, giá 50.000 - 60.000 đồng/chiếc nhưng ăn ngon và tươi mới . Bánh hộp tiền triệu vừa đắt đỏ vừa nhiều chất bảo quản nên năm nay tôi cắt giảm hoàn toàn."

Lượng khách hàng đến các cửa hàng bánh Trung thu ven đường rải rác.

Không chỉ thay đổi về khẩu vị và mức chi tiêu, thói quen mua sắm của người dân Thủ đô mùa trăng năm nay cũng có bước chuyển biến rõ nét. Thay vì ra tận quầy trực tiếp lựa chọn, lượng lớn khách hàng - nhất là giới trẻ và dân văn phòng - đã chuyển hẳn sang đặt mua qua các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội.

Việc các sàn liên tục tung ra mã giảm giá, trợ giá vận chuyển cùng chính sách giao hàng hỏa tốc trong ngày giúp người tiêu dùng tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí đi lại. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến các điểm bán lưu động ngoài vỉa hè rơi vào cảnh đìu hiu, khi thị trường mua sắm trực tuyến ngày càng phân chia thị phần mạnh mẽ. Sự dịch chuyển này phản ánh một mùa Trung thu thực chất hơn: người tiêu dùng hướng tới tiện ích số, ưu tiên giá thành hợp lý và tập trung vào những giá trị thưởng thức vừa vặn cho gia đình.