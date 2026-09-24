Các chuỗi fast food đua mở mô hình kinh doanh đồ uống độc lập

Sức hút từ các dòng thức uống pha chế theo yêu cầu của Gen Z đang thúc đẩy nhiều hãng đồ ăn nhanh tách dòng kinh doanh và xây dựng thương hiệu chuyên biệt.

Thị trường đồ ăn nhanh đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi của người tiêu dùng. Thay vì tìm kiếm một bữa ăn hoàn chỉnh, ngày càng nhiều khách hàng ghé qua các cửa hàng chỉ để thưởng thức một ly đồ uống.

Làn sóng sản phẩm đồ uống sáng tạo, vốn bùng nổ từ năm 2023, hiện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành yếu tố cốt lõi kéo khách hàng đến quầy phục vụ.

(Ảnh: Taco Bells)

Văn hóa tự thưởng và sức hút từ nhóm khách hàng Gen Z

Động lực chính thúc đẩy xu hướng này đến từ sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của thế hệ trẻ. Khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường Circana cho thấy có đến 40% người Mỹ lựa chọn mua những món đồ nhỏ để tự thưởng cho bản thân do hạn chế về ngân sách cho các khoản chi lớn. Tỷ lệ này ở thế hệ Gen Z đạt tới 53%, hình thành nên khái niệm văn hóa "little treat" (tự thưởng) lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Báo cáo từ PricewaterhouseCoopers cũng chỉ ra rằng Gen Z không cắt giảm chi tiêu đồng loạt mà chủ động chọn lọc những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Theo Technomic, Gen Z là thế hệ của sinh tố với tần suất đặt mua trung bình 4,5 ly đồ uống mỗi tuần tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, cao hơn mức bình quân 3,4 ly của thị trường. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Tastewise ghi nhận mức độ quan tâm của nhóm khách hàng này đối với các loại đồ uống tùy chỉnh theo sở thích tăng tới 42% so với cùng kỳ.

(Ảnh: McDonald's)

Điển hình cho sự bùng nổ này là dòng "dirty soda", loại nước ngọt có ga kết hợp siro, nước ép hoặc kem tươi. Khảo sát năm 2026 của thương hiệu Torani cho thấy mức độ nhận biết về loại đồ uống này tại Mỹ đã tăng từ 56% lên 75% chỉ trong một năm, trong khi số lượng người tiêu dùng từng trải nghiệm dòng sản phẩm đã tăng gấp đôi.

Bước đi mới của các ông lớn fast food

Sự lên ngôi của phân khúc đồ uống đặc biệt tại các chuỗi đồ ăn nhanh hiện tập trung vào ba nhóm chính bao gồm đồ uống giải khát từ trái cây, soda phủ kem và các loại đồ uống bổ sung kết cấu. Với dòng giải khát từ trái cây, các thương hiệu kết hợp giữa trà hoặc nước lọc với hương vị hoa quả, sau đó biến tấu cùng một hương vị thành nhiều phiên bản như trà, nước chanh hoặc soda để tối ưu hóa thực đơn.

(Ảnh: Sara Haas/Allrecipes)

Đối với dòng dirty soda, các cửa hàng tận dụng công thức pha trộn giữa nước ngọt có ga với sữa, kem ngọt hoặc phủ thêm lớp foam lạnh béo ngậy nhằm gia tăng độ đậm đà. Bên cạnh đó, việc bổ sung các thành phần tạo kết cấu như thạch trái cây, kẹo dẻo hoặc trân châu nổ còn mang lại cảm giác nhai mới lạ và trải nghiệm thích thú cho người thưởng thức.

Trước tiềm năng lớn từ thị trường đồ uống, các đại gia ngành fast food đang chủ động xây dựng các mô hình kinh doanh độc lập. Taco Bell hiện dẫn đầu với chuỗi Live Más Café đạt quy mô 38 chi nhánh, đóng vai trò là trung tâm thử nghiệm các công thức pha chế mới.

Tương tự, Chick-fil-A và KFC cũng lần lượt cho ra mắt các mô hình chuyên về đồ uống là Daybright và Saucy. Sự chuyển dịch này khẳng định đồ uống đã vượt khỏi vai trò của một món ăn kèm để trở thành động lực tăng trưởng doanh thu hàng đầu.