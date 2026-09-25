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Kinh doanh - Địa ốc

Các dòng iPhone cũ hạ giá sâu giúp người dùng tiết kiệm chi phí

Sau khi iPhone 18 series mới chính thức trình làng, thị trường ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh mẽ ở các phân khúc iPhone đời cũ.

Bảo Châu

Bước sang nửa cuối năm 2026, việc Apple chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới đã kích hoạt đợt giảm giá quy mô lớn đối với các dòng máy tiền nhiệm. Xu hướng hạ nhiệt này tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị tiếp cận các mẫu flagship của Apple với chi phí tối ưu hơn.

iPhone 15 Pro

Trong nhóm sản phẩm cũ, iPhone 15 Pro đang là phương án thu hút lượng quan tâm lớn từ thị trường. Thiết bị duy trì giá trị sử dụng nhờ các trang bị hiện đại như khung viền titan, cổng kết nối USB-C cùng màn hình ProMotion 120Hz.

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Ảnh: Sforum

Trên thị trường máy đã qua sử dụng, iPhone 15 Pro hiện được niêm yết trong khoảng 13,7-18,7 triệu đồng tùy thuộc vào độ mới và tình trạng kỹ thuật. Mức giá này giúp người dùng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý A17 Pro, đáp ứng mượt mà các tác vụ nặng cũng như các ứng dụng đồ họa cao trong nhiều năm tới.

iPhone 16

Ở nhóm ngân sách cao hơn, iPhone 16 bản "lướt" là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng ưu tiên độ ổn định và thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài. Mẫu máy này đang xuất hiện tại các đại lý với mức giá dao động từ 15,2-18,4 triệu đồng.

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Ảnh: Pickr

Với sự kết hợp giữa cụm Dynamic Island, cổng USB-C đồng bộ và phím Action Button, iPhone 16 sở hữu lợi thế về mặt công nghệ tiệm cận thế hệ mới. Đây được đánh giá là khoản đầu tư hợp lý cho nhu cầu sử dụng bền bỉ từ 4-5 năm.

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc tầm trung, iPhone 13 Pro Max tiếp tục giữ sức hút nhờ lợi thế về thời lượng pin. Do tác động điều chỉnh giá từ sự xuất hiện của các dòng máy mới như iPhone 18 Pro, giá bán của thiết bị này hiện lùi về mức 10,4-12,9 triệu đồng.

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Ảnh: TopZone

Dù vẫn sử dụng màn hình tai thỏ và cổng sạc Lightning thế hệ cũ, iPhone 13 Pro Max vẫn bù đắp bằng màn hình kích thước 6,7 inch tần số quét 120Hz cùng hệ thống ống kính chất lượng. Mẫu máy này vẫn là điểm đến phù hợp cho nhóm người dùng đặt tiêu chuẩn cao về thời lượng pin.

iPhone 14

Đối với phân khúc phổ thông, iPhone 14 bản tiêu chuẩn đã lùi về khoảng giá 8,9-9,9 triệu đồng. Thiết bị hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng cơ bản, không quá chú trọng vào tính năng Dynamic Island hay màn hình tần số quét cao.

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Ảnh: CNN

Mặc dù sở hữu ưu điểm về thiết kế gọn nhẹ và cụm camera kép hoạt động ổn định, người tiêu dùng vẫn cần cân nhắc kỹ vì việc bổ sung thêm ngân sách để nâng lên dòng iPhone 15 cũ sẽ mang lại lợi thế lớn hơn về cổng sạc lẫn trải nghiệm lâu dài.

iPhone 12 Pro Max

Là lựa chọn có chi phí thấp nhất trong nhóm màn hình lớn và cụm 3 camera, iPhone 12 Pro Max hiện được giao dịch trong khoảng 8,4-12 triệu đồng tùy hình thức.

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Ảnh: Sforum

Dù chip A14 Bionic vẫn duy trì khả năng xử lý tốt các tác vụ cơ bản, tuổi đời sản phẩm đã khá sâu đòi hỏi người mua phải kiểm tra kỹ chất lượng pin, linh kiện và xác định giới hạn về các bản cập nhật iOS trong tương lai. Đây vẫn là giải pháp kinh tế cho người dùng muốn trải nghiệm dòng Pro Max với nguồn ngân sách hạn chế.

Mời quý độc giả xem video: Điều gì sẽ xảy ra khi không có điện thoại?/ Nguồn: VTV
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