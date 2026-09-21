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Kinh doanh - Địa ốc

Xu hướng thiết kế nội thất mới cho gia đình có trẻ nhỏ

Xu hướng thiết kế nội thất mới ưu tiên tạo dựng không gian kết nối thực tế và sử dụng chất liệu tự nhiên an toàn cho cho không gian sống hiện đại.

Bảo Châu

Khi mạng xã hội dần thay thế những tấm poster dán tường và hóa chất chống bẩn bị đặt dấu hỏi về độ an toàn, thiết kế không gian sống cho giới trẻ năm 2026 đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt.

Từ những phòng sinh hoạt chung hạn chế thiết bị điện tử đến xu hướng dùng chất liệu tự nhiên, các kiến trúc sư đang tìm cách cân bằng giữa gu thẩm mỹ, tính thực dụng và sức khỏe lâu dài cho gia đình.

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Ảnh: Pinterest

Thiết kế không gian cho trẻ em hiện nay đồng nghĩa với việc thích nghi trong một thế giới ưu tiên kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhu cầu tụ tập và giao lưu trực tiếp của giới trẻ vẫn không thay đổi. Trước thực tế đó, các chuyên gia đã đưa ra giải pháp tái định hình không gian sống hiện đại.

phòng sinh hoạt chung dành cho trẻ

Thiết bị công nghệ trong phòng ngủ riêng đang dần trở thành yếu tố cần hạn chế. Để giải quyết điều này, mô hình phòng sinh hoạt chung được lựa chọn nhằm kéo trẻ rời khỏi màn hình điện tử để quay lại với các tương tác thực tế.

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Ảnh: Pinterest
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Ảnh: Pinterest

Không gian này ưu tiên sự tiện nghi với sofa góc rộng rãi, kết hợp tủ lạnh mini và lò vi sóng nhỏ gọn. Điểm nhấn trung tâm thường là các bàn chơi trò chơi vận động như bóng bàn mini hay bi lắc. Việc tích hợp các hình thức giải trí không dùng công nghệ giúp trẻ giao lưu thực sự thay vì phụ thuộc vào mạng xã hội, thúc đẩy dòng nội thất giải trí này tăng trưởng mạnh.

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Ảnh: Pinterest

Ưu tiên chất liệu tự nhiên và an toàn cho sức khỏe

Các loại vải xử lý hóa chất chống bẩn vốn được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi. Tuy nhiên, việc chứa các hợp chất PFAS (hóa chất vĩnh cửu) tồn tại lâu trong môi trường và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe khiến phụ huynh ngày càng e ngại. Xu hướng hiện nay chuyển sang ưu tiên các chất liệu tự nhiên an toàn.

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Ảnh: Zoe Feldman

Thay vì vải xử lý hóa chất, các nhà thiết kế khuyến nghị dùng chất liệu tự nhiên có độ bền cao, chịu được việc giặt giũ thường xuyên, hay các loại vải có họa tiết hoa văn vừa giúp che vết bẩn hiệu quả vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Các lựa chọn như thảm len, thảm cotton mỏng nhẹ hoặc vải gốc dầu tự nhiên dễ lau chùi cũng đang trở thành giải pháp thay thế tối ưu.

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Ảnh: Elizabeth Atterbury

Sự chuyển mình trong thiết kế không gian sống năm 2026 cho thấy sức khỏe và tính tương tác đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Chọn chất liệu tự nhiên và tạo không gian kết nối chính là bước đi bền vững để xây dựng ngôi nhà an toàn cho thế hệ tương lai.

Mời quý độc giả xem video: Nhà ở giá phù hợp: Liệu có thật sự 'phù hợp'/ Nguồn: VTV24
#thiết kế nội thất #không gian sống #Chất liệu tự nhiên #an toàn sức khỏe #giới trẻ #nội thất hiện đại

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