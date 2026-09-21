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Kinh doanh - Địa ốc

Làn sóng thời trang golf mở ra cơ hội kinh doanh cho các thương hiệu

Dù nam giới chiếm đa số trên sân golf thực tế, phụ nữ Gen Z Trung Quốc lại đang biến môn thể thao này thành hiện tượng thời trang gây sốt trên không gian mạng.

Bảo Châu

Sự lệch pha giữa lượng người chơi thực tế và mức độ quan tâm trên mạng xã hội đang biến golf trở thành một trong những hiện tượng tiêu dùng đáng chú ý nhất tại Trung Quốc. Theo Báo cáo ngành của Hiệp hội Golf Trung Quốc, nước này có khoảng 5,4 triệu người chơi golf trong năm 2024. Mặc dù lượng người chơi trực tiếp là nữ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khoảng 722.000 golfer nữ của cả nước, họ lại là lực lượng chính đang định hình hình ảnh của môn thể thao này trên các nền tảng số.

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Ảnh minh hoạ.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, hashtag #golf đã cán mốc 2,5 tỷ lượt hiển thị, đi kèm hàng trăm triệu lượt xem ở các chủ đề liên quan như dụng cụ hay thời trang golf. Phần lớn nội dung thu hút tương tác đến từ những bức ảnh trang phục (OOTD) của người chơi nữ tại các sân golf có cảnh quan đẹp.

Giới chuyên gia phân tích rằng, đối với Gen Z Trung Quốc, thời trang thể thao ngày thường đã trở thành một dạng để họ thể hiện bản sắc cá nhân. Việc phụ nữ đẩy mạnh sáng tạo nội dung số đã biến golf từ một bộ môn thể thao đơn thuần thành một vi trào lưu thẩm mỹ mang tính lâu dài.

"Mỏ vàng" mới của các thương hiệu thời trang

Sự lên ngôi của "old money" với váy xếp ly, áo polo và mũ lưỡi trai đã biến thị trường trang phục golf tại Trung Quốc thành phân khúc tăng trưởng đắt giá. Thị trường này đạt quy mô 373 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng trung bình 8,2% mỗi năm đến năm 2030.

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Ảnh: Xiaohongshu

Nhiều thương hiệu lớn đang ghi nhận doanh thu ấn tượng từ làn sóng này. Điển hình, hãng thời trang Biemlofen đạt doanh thu 4,31 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 642,3 triệu USD) trong năm 2025 với hệ thống 1.400 cửa hàng, trong khi thương hiệu Descente thuộc liên doanh của Anta Sports cũng vượt mốc doanh số bán lẻ 10 tỷ Nhân dân tệ tại thị trường nội địa.

Trái ngược với sự áp đảo của các hãng thời trang nội địa và Hàn Quốc trong mảng may mặc, thị trường dụng cụ golf tại Trung Quốc lại chứng kiến sự thống trị của các tập đoàn nước ngoài.

Theo ước tính từ công ty nghiên cứu IndexBox, các nhà sản xuất gậy golf nội địa chỉ chiếm khoảng 15-20% thị phần tính theo giá trị trong năm 2025. Trên nền tảng Xiaohongshu, những cái tên đến từ Mỹ như Callaway, Titleist, Ping và TaylorMade tiếp tục dẫn đầu về mức độ thảo luận và độ nhận diện thương hiệu.

Góc nhìn cho thị trường golf và thời trang thể thao tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sự phát triển của bộ môn golf cũng đang ghi nhận những nét tương đồng nhất định với thị trường Trung Quốc, đặc biệt ở làn sóng trẻ hóa và nữ tính hóa. Trong những năm gần đây, số lượng người chơi golf tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng, kéo theo sự nở rộ của các dịch vụ phòng tập golf 3D trong nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Mô hình này giúp hạ thấp rào cản chi phí và thời gian, tạo điều kiện cho nhiều người chơi trẻ và phụ nữ tiếp cận bộ môn này dễ dàng hơn trước khi bước ra sân thực tế.

Bên cạnh đó, xu hướng kết hợp giữa thời trang và thể thao cũng bắt đầu lan rộng trên các nền tảng như TikTok và Instagram tại Việt Nam. Trang phục golf không còn gò bó trong các quy chuẩn truyền thống mà ngày càng mang tính ứng dụng cao, hiện đại và thời thượng.

Mặc dù thị trường trang phục golf chuyên dụng tại Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào các thương hiệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Mỹ, đây được đánh giá là dư địa tiềm năng để các thương hiệu thời trang nội địa nghiên cứu và khai thác dòng sản phẩm thể thao cao cấp trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: A.I: Trợ lý sáng tạo trong thiết kế thời trang/ Nguồn: VTV24
#Golf #Gen Z #Trung Quốc #Việt Nam #mạng xã hội #thương hiệu

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