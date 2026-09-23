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Kinh doanh - Địa ốc

Ngành làm đẹp Mỹ tăng trưởng nhờ xu hướng nuông chiều bản thân

Nhu cầu duy trì các khoản chăm sóc cá nhân nhỏ gọn giúp ngành làm đẹp Mỹ duy trì đà tăng trưởng và buộc các hãng bán lẻ phải tái cấu trúc kênh bán.

Bảo Châu

Thị trường bán lẻ mỹ phẩm tại Mỹ trong nửa đầu năm nay ghi nhận sức mua tăng đều ở cả phân khúc cao cấp lẫn bình dân. Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Circana cho thấy ngành làm đẹp vẫn đứng vững bất chấp làn sóng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng.

Xu hướng "thắt lưng buộc bụng" trong các sinh hoạt thiết yếu không làm giảm đà tăng trưởng của ngành mỹ phẩm, khi người tiêu dùng coi các sản phẩm làm đẹp là khoản đầu tư hợp lý để tự thưởng và giải tỏa áp lực tinh thần.

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Người tiêu dùng coi các sản phẩm làm đẹp là khoản đầu tư hợp lý để tự thưởng và giải tỏa áp lực tinh thần. (Ảnh: Getty Image)

Nước hoa và sản phẩm dưỡng da hút khách

Trong các nhóm hàng, nước hoa trở thành động lực tăng trưởng mạnh nhất toàn ngành. Ở phân khúc cao cấp, doanh số nước hoa tăng 6% với giá bán trung bình nhích thêm 5%.

Đáng chú ý, người mua có xu hướng chịu chi hơn khi chủ động tìm đến các dòng nước hoa đậm đặc, lưu hương lâu như Eau de Parfum hay Parfum, giúp hai nhóm này đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Trong khi đó ở phân khúc bình dân, nước hoa là nhóm bán chạy nhất với doanh số tăng 15% và lượng hàng bán ra tăng 7%.

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Ảnh: Target

Bên cạnh nước hoa, các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng chứng kiến sức mua tăng mạnh. Nhóm chăm sóc da cao cấp tăng 9%, trong đó sản phẩm chăm sóc cơ thể như sữa tắm, dưỡng thể, lăn khử mùi tăng 16% và kem chống nắng tăng 19%. Đáng chú ý, các dòng tinh chất (serum) dưỡng tóc ghi nhận mức tăng gần 60%, kéo toàn bộ nhóm hàng chăm sóc tóc cao cấp tăng 11% về doanh số.

Ở chiều ngược lại, mảng mỹ phẩm có dấu hiệu chững lại, khi doanh số mỹ phẩm cao cấp chỉ tăng nhẹ 3% với lượng hàng bán ra giảm nhẹ, trong khi phân khúc bình dân dù tăng 5% về doanh thu nhưng số lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế lại giảm.

Các hãng bán lẻ ráo riết chuyển hướng kinh doanh

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng đang buộc các chuỗi bán lẻ lớn phải tính toán lại bước đi. Đại diện Circana đánh giá, các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội đang đóng vai trò quyết định trong việc gợi ý và kích thích nhu cầu mua sắm. Những thương hiệu biết cách rút ngắn khoảng cách từ lúc khách hàng lướt xem truyền cảm hứng đến khi chốt đơn sẽ chiếm ưu thế lớn.

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Ảnh: Target

Để thích ứng, ông lớn bán lẻ Target vừa dừng mô hình hợp tác gian hàng với Ulta Beauty để tập trung phát triển chuỗi không gian trải nghiệm làm đẹp riêng. Về phần mình, Ulta Beauty vẫn tiếp tục mở rộng thị phần ở phân khúc cao cấp và dự kiến sẽ khai trương một cửa hàng trải nghiệm quy mô lớn tại Quảng trường Thời đại (New York) vào cuối năm 2027.

#mỹ phẩm #người tiêu dùng #nước hoa #dưỡng da #thị trường Mỹ #làm đẹp

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Ảnh minh hoạ.
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