Đau thượng vị tưởng bệnh dạ dày, phát hiện nhồi máu cơ tim cấp

Không đau ngực hay khó thở, người đàn ông 56 tuổi nhập viện vì đau thượng vị. Kiểm tra lần hai mới phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Đau thượng vị, không nghĩ đến tim

Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân T.V.T., 56 tuổi, ngụ Vĩnh Long, nhập viện vì đau vùng thượng vị.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, từng điều trị ung thư bàng quang bằng cắt đốt và hóa trị nội thành bàng quang 6 chu kỳ. Đáng chú ý, khi nhập viện, bệnh nhân không đau ngực, không khó thở – những triệu chứng thường khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tim mạch.

Ảnh BVCC

Với biểu hiện đau thượng vị, các bác sĩ không vội quy kết triệu chứng cho bệnh dạ dày mà tiếp tục đánh giá khả năng tổn thương tim. Bệnh nhân được thực hiện điện tim, xét nghiệm men tim và siêu âm tim. Kết quả kiểm tra ban đầu chưa ghi nhận bất thường rõ ràng.

Tuy nhiên, người bệnh tiếp tục được theo dõi và kiểm tra lại điện tim, men tim lần thứ hai. Lúc này, điện tim bắt đầu xuất hiện biến đổi, đồng thời men tim tăng, làm tăng nghi ngờ có tổn thương cơ tim cấp.

Phát hiện tổn thương nhiều nhánh mạch vành

Sau khi tổng hợp diễn tiến lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị "nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên", trên nền tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Người bệnh được điều trị theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp và tiếp tục được đánh giá để lên kế hoạch chụp mạch vành.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân có tổn thương nhiều nhánh động mạch vành. Trong đó, động mạch liên thất trước hẹp lan tỏa khoảng "90–95%", động mạch mũ hẹp "60–70%", động mạch vành phải hẹp khoảng "70–80%".

Sau hội chẩn, ê-kíp tiến hành can thiệp mạch vành, đặt "2 stent phủ thuốc vào động mạch vành trái". Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, trường hợp này cho thấy nhồi máu cơ tim cấp có thể biểu hiện không điển hình, trong đó đau thượng vị là triệu chứng dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa.

Điểm đáng chú ý của ca bệnh là lần kiểm tra đầu tiên chưa ghi nhận bất thường rõ ràng. Việc tiếp tục theo dõi, kiểm tra lại điện tim và men tim khi triệu chứng chưa được giải thích đầy đủ đã giúp phát hiện những dấu hiệu của tổn thương cơ tim cấp.

Bác sĩ và bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo không nên chủ quan với đau vùng thượng vị, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện ở người có yếu tố nguy cơ tim mạch. Việc đánh giá nguyên nhân cần dựa trên toàn bộ bệnh sử, thăm khám và diễn biến cận lâm sàng, thay vì mặc định đây là biểu hiện của bệnh dạ dày.

"Đau thượng vị không phải lúc nào cũng là bệnh dạ dày. Đau thượng vị có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau. Khi triệu chứng chưa được giải thích rõ, người bệnh cần được thăm khám và đánh giá đầy đủ, nhất là khi có các yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp hoặc rối loạn lipid máu", BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, cảnh báo.

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