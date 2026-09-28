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Kinh doanh - Địa ốc

Các hãng đồng hồ cao cấp tìm điểm tựa mới từ vật liệu công nghệ cao

Việc đưa các chất liệu công nghệ cao vào chế tác giúp ngành đồng hồ cao cấp tái định vị giá trị sản phẩm và mở ra lợi thế cạnh tranh mới.

Bảo Châu

Thị trường đồng hồ cao cấp gần đây ghi nhận sự xuất hiện liên tục của các chất liệu chế tác hoàn toàn mới. Mẫu Streamliner Pump của H. Moser & Cie ứng dụng sợi thạch anh rèn, trong khi Ultrafino Maserati từ Bianchet dùng sợi carbon rèn. Tudor đưa gốm sứ vào toàn bộ kết cấu từ vỏ đến dây đeo của dòng Black Bay, còn các nhà sản xuất như Richard Mille, IWC Schaffhausen, Audemars Piguet hay Panerai chọn thử nghiệm silicon carbide cùng thủy tinh kim loại khối.

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Thị trường đồng hồ cao cấp ghi nhận sự xuất hiện liên tục của các chất liệu chế tác hoàn toàn mới. (Ảnh: Audemars Piguet)

Sự xuất hiện của hàng loạt chất liệu mới như Ceramod+, Carbotech, Carbonium hay Chroma Forged Composite khiến diện mạo đồng hồ tiệm cận với bề mặt chất liệu tổng hợp. Biến động này phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy tiêu dùng phân khúc cao cấp, khi tiêu chuẩn của sự sang trọng không còn bó hẹp ở kim loại quý như vàng, bạch kim hay đá quý đính trên vành bezel.

Định nghĩa lại sự xa xỉ bằng công nghệ vật liệu

Xét về đặc tính kỹ thuật, các chất liệu hợp kim và tổng hợp thế hệ mới mang lại nhiều ưu thế vượt trội so với vàng hay thép truyền thống. Bằng việc loại bỏ hạn chế về trọng lượng, các vật liệu này không chỉ tối ưu khả năng chống trầy xước, chống ăn mòn và kháng từ tính, mà còn sở hữu đặc tính điều hòa nhiệt độ, ít gây dị ứng và tạo tiền đề cho các thiết kế vỏ máy có độ phức tạp cao.

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(Ảnh: SJX Watches)

Ở góc độ chiến lược thương mại, việc ứng dụng chất liệu công nghệ cao giúp ngành sản xuất đồng hồ cơ duy trì tính tương thích với thời đại số. Trong bối cảnh chức năng xem giờ không còn là yếu tố độc tôn, các thương hiệu bắt buộc phải liên tục đổi mới để thu hút tệp khách hàng trẻ - nhóm người dùng vốn quen thuộc với các vật liệu tiên tiến trên mọi sản phẩm tiêu dùng cao cấp khác.

Rào cản thương mại từ những chất liệu độc quyền

Lịch sử ngành chế tác từng chứng kiến những đợt sóng tái định vị tương tự. Thập niên 1970, Audemars Piguet tạo nên bước ngoặt khi đưa chất liệu thép vào dòng Royal Oak, biến một kim loại cơ bản thành biểu tượng xa xỉ có giá bán vượt xa giá trị cốt lõi của vật liệu. Đến khoảng một thập kỷ trước, titan tiếp tục phá vỡ định kiến đồng hồ đắt tiền phải nặng tay, trước khi trở thành tiêu chuẩn phổ biến như hiện nay.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và hiệu năng, việc tự phát triển vật liệu công nghệ cao còn giúp các thương hiệu tạo dựng rào cản thương mại và khẳng định tính độc bản. Chẳng hạn, IWC phát triển Ceratanium để tạo vỏ máy màu đen nguyên khối không cần lớp phủ, hay mới đây là Ceralume kết hợp bột gốm với sắc tố dạ quang Super-LumiNova để chế tạo vỏ đồng hồ phát sáng đồng đều trong tối.

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việc tự phát triển vật liệu công nghệ cao còn giúp các thương hiệu khẳng định tính độc bản. (Ảnh: IWC)

Trong bối cảnh việc cải tiến cơ cấu bộ máy cơ học đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí, cuộc đua vật liệu trở thành giải pháp tối ưu để các nhà sản xuất tạo điểm nhấn thị trường. Sự kết hợp giữa công nghệ vật liệu hiện đại cùng hiệu ứng bề mặt độc đáo đang trở thành thước đo mới cho đẳng cấp của những cỗ máy thời gian cao cấp.

Mời quý độc giả xem video: Tràn lan Đồng Hồ giả/ Nguồn: VTV24
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