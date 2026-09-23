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Kinh doanh - Địa ốc

Xu hướng phi tối ưu hóa tạo sức hút mới cho ngành wellness

Việc người tiêu dùng chuyển hướng sang lắng nghe cơ thể thay vì theo dõi dữ liệu đang mở ra hướng đi mới cho ngành chăm sóc sức khỏe.

Bảo Châu

Khái niệm "phi tối ưu hóa" (anti-optimization) đang dần định hình lại ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Trái ngược với xu hướng theo dõi chỉ số sinh học hay tối đa hóa hiệu suất cơ thể từng thống trị trước đây, triết lý mới này hướng người tiêu dùng đến việc tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại.

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Ảnh: Pulse Mindfulness

Sự dịch chuyển từ việc đo lường định lượng sang ưu tiên giấc ngủ, hơi thở và sự tĩnh tâm đang tạo ra dư địa phát triển lớn cho các thương hiệu đi theo hướng tiếp cận căn bản này.

Khi sự đơn giản trở thành giá trị cốt lõi

Nhận diện sự mệt mỏi của người dùng trước "rừng" dữ liệu từ các thiết bị thông minh, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tinh giản hóa sản phẩm. Điển hình như công ty khởi nghiệp Pulse Mindfulness tại Mỹ đã gặt hái thành công với nhẫn Pulse Ring - thiết bị không lưu trữ bất kỳ chỉ số nhịp tim hay số bước chân nào mà chỉ rung nhẹ để nhắc nhở người đeo dừng lại và hít thở.

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Ảnh: Pulse Mindfulness

Mô hình thiền định vi mô này giúp sản phẩm cháy hàng chỉ sau 12 tuần ra mắt và thu hút hàng chục nghìn người đăng ký mua.

Tương tự, thương hiệu Tala phát triển dòng đèn Wake hỗ trợ nhịp sinh học bằng cách mô phỏng ánh sáng tự nhiên theo chu kỳ 24 giờ. Thay vì buộc người dùng phải thực hiện các nghi thức ngủ phức tạp hay dùng ứng dụng đo chất lượng giấc ngủ, chiếc đèn giúp cơ thể tự điều tiết một cách tự nhiên.

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Ảnh: Tala

Việc ứng dụng thiết bị tối giản nhằm giảm căng thẳng thay vì tạo thêm áp lực theo dõi chỉ số đang mang lại kết quả kinh doanh vượt mong đợi cho các thương hiệu này.

Sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng

Sức hút của trào lưu phi tối ưu hóa không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng chối bỏ hoàn toàn công nghệ hay các phương pháp khoa học. Bản chất của xu hướng này đại diện cho sự trưởng thành trong nhận thức, khi khách hàng hiểu rõ nhu cầu của bản thân và từ bỏ tư duy "luôn sẵn sàng kết nối".

Các sản phẩm như thảo dược giảm cortisol, axit amin hỗ trợ tập trung hay giày công thái học từ thương hiệu Hart Workshop đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhờ đánh trúng tâm lý muốn kết nối lại với trực giác.

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Giày công thái học từ thương hiệu Hart Workshop. (Ảnh: Hart Workshop)

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong quy mô hàng nghìn tỷ USD của toàn ngành wellness, xu hướng phi tối ưu hóa đang trở thành kim chỉ nam mới cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội bứt phá. Lắng nghe nhu cầu thực tế, cá nhân hóa trải nghiệm và loại bỏ các thông điệp mang tính áp đặt chính là chìa khóa giúp các thương hiệu tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong giai đoạn hiện tại.

Mời quý độc giả xem video: Chăm sóc sức khỏe trở thành một "khoản đầu tư"/ Nguồn: VTV
#phi tối ưu hoá #wellness #chăm sóc sức khỏe #tối giản #cá nhân hóa #giảm căng thẳng

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Ảnh minh hoạ.
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