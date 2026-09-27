[GALLERY] Tận thấy Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam, giá bán vẫn là ẩn số

Mặc dù đã chính thức xuất hiện và có mặt tại đại lý, nhưng các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift Kia Carens 2026 hiện vẫn chưa được công bố.