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[GALLERY] Tận thấy Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam, giá bán vẫn là ẩn số

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam, giá bán vẫn là ẩn số

Mặc dù đã chính thức xuất hiện và có mặt tại đại lý, nhưng các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift Kia Carens 2026 hiện vẫn chưa được công bố.

Phạm Tuấn -
THACO Kia mới đây đã chính thức công bố phiên bản facelift của dòng MPV hạng B Kia Carens sẽ có tên Carens Clavis 2026 và trưng bày mẫu xe tại hệ thống đại lý chính hãng. Mặc dù vậy, các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift của dòng Kia Carens vẫn chưa được THACO Kia công bố.
THACO Kia mới đây đã chính thức công bố phiên bản facelift của dòng MPV hạng B Kia Carens sẽ có tên Carens Clavis 2026 và trưng bày mẫu xe tại hệ thống đại lý chính hãng. Mặc dù vậy, các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift của dòng Kia Carens vẫn chưa được THACO Kia công bố.
Theo các tư vấn viên đại lý hé lộ, mẫu xe MPV cỡ nhỏ Kia Carens Clavis 2026 khi bán tại Việt Nam sẽ có 2 bản là Luxury và Signature, với gói ADAS cùng cửa sổ trời, dàn âm thanh 6 loa và 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên mọi bản.
Theo các tư vấn viên đại lý hé lộ, mẫu xe MPV cỡ nhỏ Kia Carens Clavis 2026 khi bán tại Việt Nam sẽ có 2 bản là Luxury và Signature, với gói ADAS cùng cửa sổ trời, dàn âm thanh 6 loa và 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên mọi bản.
So với phiên bản tiền facelift, Caren Clavis có mặt trước mang nét thiết kế tương tự các dòng xe điện EV của Kia với dải đèn định vị LED DRL Star Map bóng bẩy tích hợp đèn báo rẽ. Cụm đèn pha LED sử dụng các bóng dạng đá viên Ice-Cube MFR.
So với phiên bản tiền facelift, Caren Clavis có mặt trước mang nét thiết kế tương tự các dòng xe điện EV của Kia với dải đèn định vị LED DRL Star Map bóng bẩy tích hợp đèn báo rẽ. Cụm đèn pha LED sử dụng các bóng dạng đá viên Ice-Cube MFR.
Cả tấm ốp phía trước và phía sau đều được trang bị lớp mạ crôm satin. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch 5 cánh phay kim cương hai tông màu trên bản Signature. Ở phía sau, Carens Clavis sở hữu cụm đèn hậu kết nối dạng Star Map LED.
Cả tấm ốp phía trước và phía sau đều được trang bị lớp mạ crôm satin. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch 5 cánh phay kim cương hai tông màu trên bản Signature. Ở phía sau, Carens Clavis sở hữu cụm đèn hậu kết nối dạng Star Map LED.
Nội thất xe được nâng cấp đáng kể với cụm màn hình liền mạch gồm đồng hồ đa thông tin 4,2 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Xe cũng bổ sung ghế lái chỉnh điện 4 hướng và cửa sổ trời toàn cảnh 2 tấm kính thay cho loại 1 tấm kính trước đây.
Nội thất xe được nâng cấp đáng kể với cụm màn hình liền mạch gồm đồng hồ đa thông tin 4,2 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Xe cũng bổ sung ghế lái chỉnh điện 4 hướng và cửa sổ trời toàn cảnh 2 tấm kính thay cho loại 1 tấm kính trước đây.
Hệ thống Kia Connect được cập nhật tính năng điều khiển cửa sổ từ xa, tìm xe qua màn hình quan sát xung quanh và ra lệnh giọng nói đa ngôn ngữ. Các tiện nghi khác gồm cụm nút điều chỉnh hệ thống thông tin giải trí và điều hòa, ghế trước thông gió, máy lọc không khí thông minh hiển thị chỉ số AQI cùng hệ thống âm thanh 8 loa BOSE.
Hệ thống Kia Connect được cập nhật tính năng điều khiển cửa sổ từ xa, tìm xe qua màn hình quan sát xung quanh và ra lệnh giọng nói đa ngôn ngữ. Các tiện nghi khác gồm cụm nút điều chỉnh hệ thống thông tin giải trí và điều hòa, ghế trước thông gió, máy lọc không khí thông minh hiển thị chỉ số AQI cùng hệ thống âm thanh 8 loa BOSE.
Về công nghệ an toàn, Carens Clavis được trang bị gói ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng Stop &amp; Go; hỗ trợ tránh va chạm phía trước; hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn; hỗ trợ tránh va chạm điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; cảnh báo mở cửa an toàn; cảnh báo người lái mất tập trung, đèn pha tự động.
Về công nghệ an toàn, Carens Clavis được trang bị gói ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng Stop & Go; hỗ trợ tránh va chạm phía trước; hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn; hỗ trợ tránh va chạm điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; cảnh báo mở cửa an toàn; cảnh báo người lái mất tập trung, đèn pha tự động.
Trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, quản lý thân xe, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh ABS, cảm biến đỗ xe trước sau, phanh đĩa toàn bộ 4 bánh, cảnh báo vẫn còn người ngồi hàng ghế sau.
Trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, quản lý thân xe, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh ABS, cảm biến đỗ xe trước sau, phanh đĩa toàn bộ 4 bánh, cảnh báo vẫn còn người ngồi hàng ghế sau.
Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe MOV cỡ nhỏ Kia Carens Clavis 2026 thế hệ mới tiếp tục được trang bị động cơ xăng 1.5L SmartStream hút khí tự nhiên có công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, kết hợp số vô cấp iVT.
Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe MOV cỡ nhỏ Kia Carens Clavis 2026 thế hệ mới tiếp tục được trang bị động cơ xăng 1.5L SmartStream hút khí tự nhiên có công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, kết hợp số vô cấp iVT.
Mặc dù chưa công bố giá bán tại Việt Nam, nhưng theo một tư vấn bán hàng mức giá phiên bản Kia Carens Clavis 2026 dự kiến trong khoảng 600-700 triệu đồng và sẽ bán song song với các phiên bản Carens hiện hành, tương tự thị trường Ấn Độ. Giá bán chính thức của Kia Carens Clavis 2026 sẽ được công bố vào ngày 28/9 tới đây.
Mặc dù chưa công bố giá bán tại Việt Nam, nhưng theo một tư vấn bán hàng mức giá phiên bản Kia Carens Clavis 2026 dự kiến trong khoảng 600-700 triệu đồng và sẽ bán song song với các phiên bản Carens hiện hành, tương tự thị trường Ấn Độ. Giá bán chính thức của Kia Carens Clavis 2026 sẽ được công bố vào ngày 28/9 tới đây.
Với thiết kế mới và được bổ sung thêm trang bị, Kia Carens Clavis 2026 được kỳ vọng có thể cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc. Hiện tại, Kia Việt Nam phân phối Carens với ba phiên bản Deluxe, IVT và Luxury, giá dao động 559-609 triệu đồng.
Với thiết kế mới và được bổ sung thêm trang bị, Kia Carens Clavis 2026 được kỳ vọng có thể cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc. Hiện tại, Kia Việt Nam phân phối Carens với ba phiên bản Deluxe, IVT và Luxury, giá dao động 559-609 triệu đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam.
Phạm Tuấn
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