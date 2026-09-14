Hàng loạt xe Peugeot đang phải triệu hồi tại thị trường Úc, trong đó có mẫu 408 vì lỗi cụm đồng hồ có thể không hiển thị cảnh báo.

Video: Đánh giá Peugeot 408 tại Việt Nam.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông và Nghệ thuật Úc (DITRDCSA) đã thông báo đợt triệu hồi mới đối với loạt xe Peugeot do cụm đồng hồ có thể gặp lỗi phần mềm khiến cho cảnh báo của hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) không hiển thị nếu camera phía trước bị chặn, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Peugeot 408 bị triệu hồi vì lỗi cụm đồng hồ không hiển thị cảnh báo.

Tổng cộng, Peugeot sẽ phải triệu hồi 62 ôtô do lỗi trên tại thị trường Úc (tất cả thuộc đời 2024), gồm các mẫu xe: 3008 GT, 308 GT và 408 GT.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Peugeot phải triệu hồi hơn 110.000 xe trên toàn cầu, gồm các mẫu 308, 408, 3008 và 5008, do tay nắm cửa bên trong có thể không hoạt động và làm tăng nguy cơ chấn thương nếu có tai nạn xảy ra.