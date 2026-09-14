Những hình ảnh của Hyundai Tucson XRT 2027 cho thấy mẫu xe này sẽ sở hữu thiết kế cứng cáp, bổ sung nhiều chi tiết hướng đến khả năng vận hành trên địa hình.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Tucson XRT 2027 mới.

Sau khi giới thiệu thiết kế toàn cầu của Tucson thế hệ thứ năm, Hyundai tiếp tục hé lộ phiên bản XRT của mẫu SUV này với phong cách phát triển dành cho nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời và những chuyến đi địa hình.

Hyundai Tucson XRT 2027 lộ diện - thiết kế mới đậm chất off-road.

Những hình ảnh mới cho thấy phần đầu Tucson XRT được thiết kế theo hướng mạnh mẽ hơn đáng kể. Lưới tản nhiệt hình chữ nhật kích thước lớn thay thế kiểu thiết kế mềm mại hơn trên bản tiêu chuẩn, tạo cảm giác phần đầu xe rộng và bề thế. Bên dưới cản trước là tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn, vừa tăng vẻ chắc chắn vừa nhấn mạnh định hướng địa hình của XRT.

Khu vực vòm bánh xe và phần ốp thân dưới cũng sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ vật liệu carbon rèn, trong khi nhiều chi tiết ngoại thất được sơn tối màu. Ngoài những thay đổi ở phần đầu xe, Tucson XRT dự kiến được trang bị cản sau chắc chắn hơn, tấm bảo vệ gầm, mâm xe màu tối, viền cửa sổ màu đen và các chi tiết nhận diện XRT riêng.

Khoang nội thất xe được bổ sung những điểm nhấn đặc trưng như ghế bọc họa tiết XRT, chi tiết kim loại màu tối và thảm sàn chống chịu thời tiết cho hai hàng ghế...

Khoang nội thất cũng được bổ sung những điểm nhấn đặc trưng như ghế bọc họa tiết XRT, chi tiết kim loại màu tối và thảm sàn chống chịu thời tiết cho hai hàng ghế. Một đèn LED tiện dụng được tích hợp trên cửa cốp nhằm hỗ trợ việc chất dỡ hành lý vào ban đêm.

Tucson XRT thế hệ mới được phát triển trên nền tảng có chiều dài cơ sở 2.785 mm và chiều dài tổng thể 4.700 mm. Kích thước này được kỳ vọng mang lại không gian đủ rộng cho hành lý, đồ cắm trại và các thiết bị phục vụ hoạt động ngoài trời.

Hyundai ucson XRT thế hệ mới được phát triển trên nền tảng có chiều dài cơ sở 2.785 mm và chiều dài tổng thể 4.700 mm.

Phiên bản XRT từng xuất hiện trên một số mẫu SUV Hyundai tại các thị trường như Bắc Mỹ, trong đó có SantaFe và Palisade. Với Tucson thế hệ mới, Hyundai đang mở rộng định hướng XRT sang nhiều thị trường hơn, bao gồm cả Hàn Quốc.

Hiện Hyundai chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, hệ truyền động và phạm vi phân phối của Tucson XRT. Các thông tin chi tiết dự kiến sẽ được hãng công bố trong thời gian tới.