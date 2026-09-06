Toyota vô tình giúp Honda CR-V sắp trở thành "vua doanh số" tại Mỹ

Honda CR-V đang đứng trước cơ hội trở thành mẫu ôtô, không phải bán tải, bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2026 khi mà đối thủ Toyota RAV4 gặp khó về nguồn cung.

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Doanh số Honda CR-V tại Mỹ đang tăng trưởng ổn định trong năm 2026, trong khi Toyota RAV4 lại ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Diễn biến này giúp CR-V thu hẹp khoảng cách và có khả năng vượt RAV4 về doanh số cả năm. Trong tháng 8, Toyota bán được 34.232 chiếc RAV4 tại Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, doanh số mẫu SUV này giảm 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Honda CR-V tại Mỹ đang tăng trưởng ổn định trong năm 2026, trong khi Toyota RAV4 lại ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

Dù kết quả đã cải thiện so với mức thấp 16.098 xe hồi tháng 2, RAV4 hiện chỉ đứng khoảng thứ 8 trên bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường Mỹ năm 2026. Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với mẫu SUV từng dẫn đầu phân khúc xe du lịch không phải bán tải tại Mỹ trong gần một thập kỷ.

Nguyên nhân chính được cho là không nằm ở sức mua mà liên quan đến quá trình chuyển đổi sang RAV4 thế hệ thứ sáu. Toyota đã chuyển toàn bộ danh mục RAV4 mới sang hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid (PHEV). Để phục vụ thế hệ mới, hãng phải điều chỉnh dây chuyền sản xuất tại các nhà máy ở Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Dù kết quả đã cải thiện so với mức thấp 16.098 xe hồi tháng 2, RAV4 hiện chỉ đứng khoảng thứ 8 trên bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường Mỹ năm 2026.

Quá trình này kéo dài hơn dự kiến, khiến nguồn cung RAV4 bị hạn chế trong nhiều tháng. Toyota được cho là đã thừa nhận tình trạng thiếu xe có thể khiến hãng mất gần 55.000 xe bán ra tại Mỹ trong năm nay. Nguồn cung hạn chế cũng khiến Toyota không cần sử dụng chính sách giảm giá mạnh để kích cầu. Theo Edmunds, trong quý II, RAV4 được bán thấp hơn giá niêm yết trung bình 329 USD.

Trong khi RAV4 gặp khó, Honda CR-V tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh số mẫu SUV này trong tháng 8 đạt 37.607 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, Honda đã bán 302.056 chiếc CR-V tại Mỹ, tăng 8,3%. Với tốc độ hiện tại, doanh số cả năm của CR-V có thể đạt khoảng 443.000 xe.

Trong khi RAV4 gặp khó, Honda CR-V tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh số mẫu SUV này trong tháng 8 đạt 37.607 xe, tăng 10% so với cùng kỳ.

CR-V cũng có lợi thế về chính sách giá tại đại lý. Trong quý II, mẫu xe này được bán thấp hơn giá niêm yết trung bình 1.302 USD, tạo thêm dư địa để các đại lý thúc đẩy doanh số trong bối cảnh nguồn cung của RAV4 vẫn hạn chế. Nhờ đó, CR-V đang có cơ hội lần đầu tiên sau nhiều năm vượt RAV4 về doanh số cả năm. Lần gần nhất Honda CR-V làm được điều này là vào 2016.

Khả năng CR-V tiếp tục dẫn đầu trong năm 2026 sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ Toyota khôi phục nguồn cung RAV4 tại các nhà máy ở Kentucky và Canada. Nếu quá trình này không diễn ra đủ nhanh, Honda có thể tận dụng lợi thế hiện tại để đưa CR-V trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc SUV không phải bán tải tại Mỹ.