Toyota sẽ kéo dài chu kỳ nâng cấp ôtô mới lên tới 9 năm?

Toyota đang xem xét thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm, trong đó chu kỳ giữa hai lần thay đổi lớn có thể kéo dài lên 9 năm, thay vì 5-7 năm như hiện nay.

Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Toyota Camry thế hệ mới.

Theo trang Nikkei của Nhật Bản, Toyota có kế hoạch giảm tần suất thay đổi lớn đối với thân vỏ và khung gầm, đồng thời tăng cường cập nhật phần mềm để duy trì sức cạnh tranh cho các mẫu xe trong thời gian dài hơn. Nguồn lực tiết kiệm được từ việc kéo dài chu kỳ sản phẩm có thể được tập trung cho quá trình phát triển xe điện hóa.

Trước đây, các mẫu xe chủ lực của Toyota thường bước sang thế hệ mới sau khoảng 4-5 năm. Tuy nhiên, từ những năm 2000, chu kỳ này dần kéo dài lên khoảng 7 năm. Thế hệ Camry mới cũng được xem là một ví dụ cho hướng tiếp cận mới khi mẫu xe có nhiều thay đổi nhưng không hoàn toàn được phát triển lại từ đầu.

Toyota sẽ kéo dài chu kỳ đổi mới xe lên tới 9 năm.

Theo chiến lược được đề cập, Toyota có thể duy trì sức cạnh tranh của xe thông qua các bản cập nhật phần mềm, từ hiệu chỉnh khả năng vận hành, bổ sung tính năng hỗ trợ lái đến những chức năng cung cấp theo hình thức thuê bao. Cách làm này giúp xe tiếp tục được nâng cấp mà không cần thay đổi lớn về phần cứng.

Việc kéo dài vòng đời sản phẩm cũng có thể giúp Toyota giảm chi phí phát triển, ổn định chuỗi cung ứng và duy trì giá trị xe đã qua sử dụng. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh một số mẫu xe phổ biến của hãng đang có nguồn cung hạn chế và thời gian chờ kéo dài, như Land Cruiser.

Camry cũng được xem là một ví dụ cho hướng tiếp cận mới khi mẫu xe có nhiều thay đổi nhưng không hoàn toàn được phát triển lại từ đầu.

Bên cạnh đó, Toyota được cho là đang xem xét lại chính sách giá bán buôn truyền thống, vốn thường giảm theo tuổi đời của sản phẩm. Thay vào đó, giá có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn dựa trên tình hình thị trường.

Một số đại lý tại Nhật Bản lo ngại chính sách mới có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tuy nhiên, Toyota được cho là kỳ vọng giá xe vẫn có thể duy trì tương đối ổn định trong suốt chu kỳ sản phẩm kéo dài 9 năm.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một thay đổi đáng kể trong cách Toyota phát triển và duy trì các mẫu xe, chuyển trọng tâm từ việc liên tục thay đổi phần cứng sang cập nhật phần mềm và công nghệ trong suốt vòng đời sản phẩm.