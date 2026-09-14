Robot Nga gây tranh cãi khi lao về phía khách hàng

Một đoạn video ghi lại sự cố liên quan đến robot hình người tại một cửa hàng ở Nga đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, một nam khách hàng tiến đến và dùng tay tác động vào robot khiến thiết bị mất thăng bằng. Chỉ ít lâu sau, robot tiếp tục chuyển động về phía người này và thực hiện hàng loạt động tác vung chân, vung tay khiến những người xung quanh phải can thiệp. Hình ảnh nhanh chóng tạo ra nhiều cách diễn giải, thậm chí xuất hiện những nhận xét cho rằng robot có hành vi “phản ứng” hay “trả đũa” con người. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ kỹ thuật, những cách mô tả mang tính nhân hóa này chưa đủ cơ sở để kết luận về nguyên nhân thực sự của sự cố.

Đoạn video về robot hình người tại Nga gây chú ý khi thiết bị tiếp tục chuyển động về phía khách hàng sau cú tác động.

Robot phản ứng sau cú tác động mạnh. Theo diễn biến được ghi lại, sự việc bắt đầu khi một khách hàng chủ động tiếp cận robot hình người đang đứng trong cửa hàng rồi đẩy thiết bị. Sau khi chao đảo và dừng lại trong thời gian ngắn, robot bắt đầu di chuyển trở lại, hướng về phía người vừa tác động. Thiết bị liên tục thực hiện những chuyển động của chân và tay, tạo nên cảnh tượng khá hỗn loạn giữa không gian bán lẻ. Một số nhân viên cùng khách hàng xung quanh sau đó phải lao tới để khống chế robot và đưa thiết bị xuống sàn. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về mẫu robot, đơn vị vận hành hay nguyên nhân chính thức từ phía nhà sản xuất. Cũng chưa có báo cáo cho thấy sự cố gây thương tích cho người. Vì vậy, việc gọi đây là một vụ robot “tấn công” hay “trả đũa” con người cần được nhìn nhận thận trọng cho đến khi có kết luận kỹ thuật.

Đằng sau những chuyển động bất thường có thể là bài toán giữ thăng bằng. Robot hình người hiện đại thường sử dụng cảm biến quán tính (IMU), cảm biến vị trí và các thuật toán điều khiển để duy trì trạng thái cân bằng khi đứng hoặc bước đi. Khi bị tác động bất ngờ, hệ thống có thể lập tức tính toán cách đưa trọng tâm trở lại vùng ổn định bằng cách dịch chuyển thân, vung tay hoặc bước chân. Vì vậy, một số chuyển động nhìn giống hành động có chủ đích thực tế có thể chỉ là phản ứng tự động của hệ thống điều khiển. Vấn đề trở nên phức tạp nếu cảm biến bị nhiễu hoặc thuật toán xác định sai hướng cần di chuyển sau cú va chạm. Trong tình huống đó, robot có thể tiếp tục thực hiện chuỗi chuyển động không mong muốn hoặc tiến về phía một vật thể ở gần. Việc thiết bị có thể tạo ra lực đủ lớn để nhiều người phải cùng can thiệp cũng cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở phần mềm AI, mà còn đến từ động cơ và khối lượng cơ khí của robot.

Robot càng tiến gần con người, yêu cầu an toàn càng trở nên khắt khe. Trong môi trường công nghiệp, robot cộng tác với con người được thiết kế với nhiều cơ chế nhằm giới hạn lực và giảm nguy cơ gây thương tích khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, việc áp dụng các nguyên tắc này cho robot hình người hai chân trong cửa hàng, trung tâm thương mại hay không gian công cộng lại khó hơn đáng kể. Nếu hệ thống ngắt toàn bộ động cơ ngay khi phát hiện va chạm, robot có thể mất khả năng tự giữ thăng bằng và đổ xuống, tạo ra một dạng nguy hiểm khác. Ngược lại, nếu duy trì động cơ để robot tự phục hồi tư thế, thiết bị có thể tiếp tục chuyển động với động năng lớn khi thuật toán gặp lỗi. Bài toán vì thế không đơn giản là “tắt robot khi có người chạm vào”, mà phải kiểm soát chính xác lực, tốc độ, hướng chuyển động và khoảng cách với con người trong từng tình huống.

Khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát động năng là những yếu tố quan trọng khi robot hình người hoạt động gần con người.

Sự cố cũng đặt dấu hỏi về quy trình vận hành robot trong không gian thương mại. Khi robot hình người được đưa ra khỏi môi trường thử nghiệm để tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhà vận hành cần tính đến cả những hành vi khó dự đoán của con người. Một khu vực hoạt động được phân tách rõ ràng, khoảng cách an toàn, nút dừng khẩn cấp và nhân viên được đào tạo để xử lý tình huống bất thường có thể đóng vai trò quan trọng. Việc để khách hàng tùy ý tiếp cận hoặc tác động vật lý vào robot cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Trong tương lai, khi robot dịch vụ được triển khai rộng hơn tại cửa hàng, sân bay, khách sạn hay các địa điểm công cộng, những quy trình này sẽ càng cần được chuẩn hóa.

Điều đáng chú ý sau sự việc không nằm ở câu chuyện một robot có thực sự “nổi giận” hay không, mà là câu hỏi về ranh giới an toàn giữa con người và máy móc có khả năng vận động độc lập. AI có thể giúp robot nhận biết môi trường, xử lý thông tin và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, nhưng năng lực phần mềm càng cao thì yêu cầu kiểm soát phần cứng càng phải nghiêm ngặt. Một robot thông minh nhưng không thể kiểm soát lực và động năng trong tình huống bất thường vẫn có thể trở thành mối nguy. Sự cố tại Nga, dù nguyên nhân cuối cùng chưa được xác định đầy đủ, vì thế là lời nhắc rằng cuộc đua phát triển robot hình người không thể chỉ tập trung vào khả năng trình diễn. Để những cỗ máy này thực sự bước vào đời sống, an toàn cơ học, thuật toán kiểm soát và quy trình vận hành phải được đặt ngang hàng với trí thông minh của robot.