Nhiều khách hàng sẽ phải chờ hàng tháng mới được nhận mẫu SUV cực kỳ được ưa chuộng của Toyota là RAV4 tại thị trường Mỹ.

Video: Giới thiệu chi tiết Toyota là RAV4 2026 mới.

Nhiều tháng sau khi giới truyền thông lần đầu đưa tin về việc các đại lý phải tính lượng xe Toyota RAV4 tồn kho theo giờ thay vì ngày, tình hình vẫn chưa trở lại bình thường. Một số khách hàng phải chờ hàng tháng để nhận RAV4 trong khi các đại lý chỉ có thể nhìn vào những khoảng trống nơi đáng lẽ phải có những chiếc xe mới bóng loáng.

Toyota RAV4 bán chạy "như tôm tươi", khách mua phải đăng ký danh sách chờ.

Phóng viên CNBC đã tới đại lý Colonial Toyota ở Milford, bang Connecticut, nơi chủ đại lý Bobby Crabtree cho biết bãi xe của ông còn đủ chỗ cho 250 chiếc xe khác nhưng hiện chỉ được lấp đầy khoảng 1/3. Không phải mọi vị trí trống đều được dùng để chứa Toyota RAV4, nhưng chắc chắn số lượng xe tại đại lý lẽ ra phải nhiều hơn và ông Crabtree cũng rất muốn có thêm những chiếc SUV cỡ C này.

Vợ chồng Nancy và Ira Berman hiểu rõ vấn đề này từ phía bên kia bàn làm việc của nhân viên bán hàng. Họ đặt mua chiếc Toyota RAV4 vào tháng 3/2026 và mãi đến bây giờ mới chuẩn bị nhận xe, tức là phải chờ 6 tháng.

Toyota công khai thừa nhận nguồn cung ban đầu khan hiếm khi ra mắt RAV4 mới.

“Thời gian chờ đợi hơi khó chịu một chút”, cô Nancy Berman nói với phóng viên CNBC. Đồng thời, cô cho biết hai vợ chồng vẫn có những chiếc Toyota khác để sử dụng trong thời gian chờ đợi.

Toyota đã công khai thừa nhận nguồn cung ban đầu sẽ khan hiếm khi ra mắt RAV4 mới nhất. Thế hệ mới của mẫu xe bán chạy hàng đầu trong gia đình Toyota đã được thiết kế lại và chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid tại thị trường Mỹ. Nguồn cung ban đầu đến từ Nhật Bản và Canada do nhà máy tại Kentucky đang được tái trang bị dây chuyền. Các lô xe xuất khẩu từ Nhật Bản này cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Giờ đây, nhà máy tại bang Kentucky cũng đã bắt đầu sản xuất RAV4 nhưng quá trình tăng dần sản lượng khiến các đại lý chưa thể ngay lập tức.

Giờ đây, nhà máy tại bang Kentucky cũng đã bắt đầu sản xuất RAV4 nhưng quá trình tăng dần sản lượng khiến các đại lý chưa thể ngay lập tức nhận được lượng xe như thông thường. Trong lúc đó, Toyota vẫn đang phải chạy theo nhu cầu tăng vọt của khách hàng.

Như đã nhắc ở trên, vào đầu mùa hè năm nay, một số đại lý Toyota phải tính lượng xe RAV4 tồn kho theo giờ. Trong khi đó, một đại lý Toyota tại bang California được cho là có hơn 800 khách hàng đang chờ nhận xe. Tình trạng nguồn cung hạn chế đã khiến Toyota mất đi hàng chục nghìn cơ hội bán RAV4 trong năm nay.

Một số đại lý Toyota phải tính lượng xe RAV4 tồn kho theo giờ.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn muốn mua xe, ngay cả khi phải chờ đợi, bởi người Mỹ đặc biệt ưa chuộng RAV4. Gần 480.000 chiếc SUV cỡ C này đã được bán tại Mỹ trong năm ngoái, đưa Toyota RAV4 trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 tại xứ cờ hoa, chỉ đứng sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado. Việc chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid trong bối cảnh giá xăng tăng vọt cũng có vẻ diễn ra đúng thời điểm. Theo JD Power, xe hybrid chiếm hơn 18% doanh số xe mới tại Mỹ trong năm nay.