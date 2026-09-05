Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Toyota RAV4 bán chạy "như tôm tươi", khách mua phải đăng ký danh sách chờ

Nhiều khách hàng sẽ phải chờ hàng tháng mới được nhận mẫu SUV cực kỳ được ưa chuộng của Toyota là RAV4 tại thị trường Mỹ.

Tâm Võ
Video: Giới thiệu chi tiết Toyota là RAV4 2026 mới.

Nhiều tháng sau khi giới truyền thông lần đầu đưa tin về việc các đại lý phải tính lượng xe Toyota RAV4 tồn kho theo giờ thay vì ngày, tình hình vẫn chưa trở lại bình thường. Một số khách hàng phải chờ hàng tháng để nhận RAV4 trong khi các đại lý chỉ có thể nhìn vào những khoảng trống nơi đáng lẽ phải có những chiếc xe mới bóng loáng.

1-4064.jpg
Toyota RAV4 bán chạy "như tôm tươi", khách mua phải đăng ký danh sách chờ.

Phóng viên CNBC đã tới đại lý Colonial Toyota ở Milford, bang Connecticut, nơi chủ đại lý Bobby Crabtree cho biết bãi xe của ông còn đủ chỗ cho 250 chiếc xe khác nhưng hiện chỉ được lấp đầy khoảng 1/3. Không phải mọi vị trí trống đều được dùng để chứa Toyota RAV4, nhưng chắc chắn số lượng xe tại đại lý lẽ ra phải nhiều hơn và ông Crabtree cũng rất muốn có thêm những chiếc SUV cỡ C này.

Vợ chồng Nancy và Ira Berman hiểu rõ vấn đề này từ phía bên kia bàn làm việc của nhân viên bán hàng. Họ đặt mua chiếc Toyota RAV4 vào tháng 3/2026 và mãi đến bây giờ mới chuẩn bị nhận xe, tức là phải chờ 6 tháng.

4-541.jpg
Toyota công khai thừa nhận nguồn cung ban đầu khan hiếm khi ra mắt RAV4 mới.

“Thời gian chờ đợi hơi khó chịu một chút”, cô Nancy Berman nói với phóng viên CNBC. Đồng thời, cô cho biết hai vợ chồng vẫn có những chiếc Toyota khác để sử dụng trong thời gian chờ đợi.

Toyota đã công khai thừa nhận nguồn cung ban đầu sẽ khan hiếm khi ra mắt RAV4 mới nhất. Thế hệ mới của mẫu xe bán chạy hàng đầu trong gia đình Toyota đã được thiết kế lại và chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid tại thị trường Mỹ. Nguồn cung ban đầu đến từ Nhật Bản và Canada do nhà máy tại Kentucky đang được tái trang bị dây chuyền. Các lô xe xuất khẩu từ Nhật Bản này cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

3-6952.jpg
Giờ đây, nhà máy tại bang Kentucky cũng đã bắt đầu sản xuất RAV4 nhưng quá trình tăng dần sản lượng khiến các đại lý chưa thể ngay lập tức.

Giờ đây, nhà máy tại bang Kentucky cũng đã bắt đầu sản xuất RAV4 nhưng quá trình tăng dần sản lượng khiến các đại lý chưa thể ngay lập tức nhận được lượng xe như thông thường. Trong lúc đó, Toyota vẫn đang phải chạy theo nhu cầu tăng vọt của khách hàng.

Như đã nhắc ở trên, vào đầu mùa hè năm nay, một số đại lý Toyota phải tính lượng xe RAV4 tồn kho theo giờ. Trong khi đó, một đại lý Toyota tại bang California được cho là có hơn 800 khách hàng đang chờ nhận xe. Tình trạng nguồn cung hạn chế đã khiến Toyota mất đi hàng chục nghìn cơ hội bán RAV4 trong năm nay.

2-8857.jpg
Một số đại lý Toyota phải tính lượng xe RAV4 tồn kho theo giờ.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn muốn mua xe, ngay cả khi phải chờ đợi, bởi người Mỹ đặc biệt ưa chuộng RAV4. Gần 480.000 chiếc SUV cỡ C này đã được bán tại Mỹ trong năm ngoái, đưa Toyota RAV4 trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 tại xứ cờ hoa, chỉ đứng sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado. Việc chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid trong bối cảnh giá xăng tăng vọt cũng có vẻ diễn ra đúng thời điểm. Theo JD Power, xe hybrid chiếm hơn 18% doanh số xe mới tại Mỹ trong năm nay.

#Toyota RAV4 bán chạy như tôm tươi #Toyota là RAV4 tại thị trường Mỹ #Toyota RAV4 bán chạy tại Mỹ #Toyota RAV4 mới gây sốt tại Mỹ #Toyota RAV4 #bán chạy

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota RAV4 sẽ được trang bị nhiều nút bấm vật lý hơn để chiều khách?

Toyota thừa nhận RAV4 thế hệ mới có thể đã đẩy quá xa xu hướng chuyển các chức năng lên màn hình cảm ứng và không loại trừ khả năng đưa một số nút bấm trở lại.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota RAV4 Hybrid thế hệ mới.

Trong khoảng 15 năm qua, các hãng xe đã liên tục thay thế các nút bấm vật lý bằng màn hình cảm ứng với lập luận rằng đây là điều người tiêu dùng mong muốn. Tuy nhiên, Toyota cho rằng RAV4 thế hệ mới có thể đã đưa xu hướng này đến giới hạn.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vì sao Toyota RAV4 bị cắt giảm sản lượng dù bán "đắt như tôm tươi"?

Toyota tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất do biến động địa chính trị tại Trung Đông và áp lực chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, mẫu RAV4 chịu tác động nhiều nhất.

Video: Xem nhà máy sản xuất Toyota RAV4 2026 thế hệ mới.

Trước đó, Toyota từng cảnh báo xung đột tại Iran cùng nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể khiến hãng phải cắt giảm khoảng 83.000 xe trong kế hoạch sản xuất quốc tế từ nay đến tháng 11. Tuy nhiên, con số mới nhất đã tăng lên gần 100.000 xe, và ảnh hưởng được cho là sẽ kéo dài đến tận tháng 2/2027.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bán tải mới của Toyota dựa trên RAV4 lộ diện - đậm chất thực dụng

Dù chưa xác nhận kế hoạch sản xuất, Toyota mới đây tiếp tục úp mở khả năng phát triển một mẫu xe bán tải cỡ nhỏ dựa trên nền tảng của Toyota RAV4.

Video: Hé lộ mẫu xe bán tải mới của Toyota dựa trên RAV4.

Dựa trên ảnh phác họa có thể thấy mẫu bán tải mới của Toyota mang phong cách thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và đậm chất thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mảnh, lưới tản nhiệt lớn cùng cản trước dày bản, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn so với Toyota RAV4 tiêu chuẩn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới