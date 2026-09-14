Honor Magic 9 sẽ là smartphone có camera selfie vuông 55MP đầu tiên

Honor vừa chính thức công bố Magic 9 series với điểm nhấn là camera selfie vuông 55MP "Agile Eye" đầu tiên trên thế hệ smartphone Android.

Công nghệ cảm biến ảnh hình vuông (1:1) cho phép chụp và chuyển đổi bố cục khung hình linh hoạt giữa dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại. Nhiều hãng đã tỏ ý định sử dụng cảm biến này trên hệ thống của mình, tuy nhiên, đến nay Honor chính thức trở thành tiên phong.

Honor vừa chính thức công bố Magic 9 series mới với điểm nhấn là camera selfie vuông 55MP "Agile Eye" đầu tiên trên thế hệ smartphone Android.

Honor Magic 9 sẽ là smartphone Android đầu tiên có camera selfie vuông 55MP.

Kết hợp cùng hệ thống camera sau 200MP hợp tác sản xuất với ARRI và bộ chuyển đổi tele 500mm, dòng flagship này hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm chụp ảnh và quay phim chuẩn điện ảnh trên điện thoại.

Thay vì sử dụng dạng đục lỗ hình tròn hoặc hình viên thuốc quen thuộc, việc tối ưu hóa không gian hiển thị bằng một ống kính vuông giúp cảm biến thu được khung hình rộng hơn đáng kể, hỗ trợ tối đa cho các góc chụp toàn cảnh.

Video giới thiệu của hãng cũng thể hiện sự linh hoạt khi giao diện tự động xoay chuyển giữa khung hình dọc và ngang mà vẫn giữ nguyên góc nhìn rộng lớn.

Dù sở hữu công nghệ tiên tiến này, Honor cho biết camera trước dạng vuông sẽ không xuất hiện trên tất cả các phiên bản của dòng sản phẩm. Cụ thể, thông tin từ đoạn teaser xác nhận tính năng này được trang bị riêng cho hai biến thể là Magic 9 bản tiêu chuẩn và Magic 9 Pro Max.

Cụm camera sau của dòng Magic 9 cũng cực kỳ nổi bật bởi sự hợp tác với thương hiệu thiết bị điện ảnh ARRI.

Chi tiết cấu hình của các phiên bản còn lại sẽ tiếp tục được hé lộ trong sự kiện ra mắt chính thức sắp tới.

Camera trước thực chất chỉ là một mảnh ghép trong hệ thống nhiếp ảnh toàn diện mà Honor đầu tư cho thế hệ Magic 9. Thương hiệu đã bắt tay hợp tác cùng ARRI, nhà sản xuất thiết bị điện ảnh lừng danh thế giới, để tinh chỉnh toàn bộ hệ thống máy ảnh.

Ở mặt sau, cụm camera gây chú ý với hệ thống ba ống kính, trong đó nổi bật nhất là hai cảm biến độ phân giải cực lớn 200 megapixel do ARRI đồng phát triển. Bên cạnh đó, Honor còn giới thiệu bộ chuyển đổi ống kính tele 500mm, mở ra khả năng thu phóng quang học vượt trội.

Bộ chuyển đổi tele 500mm kết hợp cùng cảm biến 200MP do ARRI phát triển mang lại năng lực nhiếp ảnh vượt trội cho Magic 9 Pro Max.

Về mặt quay phim, các thiết bị thuộc dòng Magic 9 tích hợp chế độ ARRI Cinema Mode hoàn toàn mới, biến chiếc điện thoại thông thường thành một công cụ ghi hình chuẩn điện ảnh chuyên nghiệp thay vì chỉ dừng lại ở việc nâng cấp thông số megapixel đơn thuần.

Trong số các sản phẩm ra mắt, phiên bản Honor Magic 9 Pro Max hội tụ đầy đủ những phần cứng máy ảnh mạnh mẽ nhất nhưng vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế đặc trưng của dòng Magic.

Thương hiệu đã tinh chỉnh tỉ mỉ từng chi tiết từ phần cạnh viền, mặt lưng cho đến tổng thể kiểu dáng thiết bị. Cụm máy ảnh phía sau được tạo hình lại theo phong cách hoàn toàn mới có tên gọi "Guide’s Eye", lấy cảm hứng thiết kế từ dòng máy quay huyền thoại ARRIFLEX 35, biểu tượng đã góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu ARRI trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.