Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, 100 người thiệt mạng

Lũ lụt ở bang Assam, Ấn Độ, vẫn ở mức nghiêm trọng, với 100 người đã thiệt mạng.

AP đưa tin, tính đến sáng 10/8, số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở bang Assam, Ấn Độ, đã tăng lên tới 100 người sau khi ghi nhận thêm 2 người thiệt mạng trong đêm.

Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam cho biết, một số con sông vẫn đang ở mức nguy hiểm, làm tăng nguy cơ lũ lụt mới ở các khu vực dễ bị tổn thương. Mưa lớn kéo dài đã khiến các con sông, bao gồm cả sông Brahmaputra, tràn bờ, gây ngập lụt các cộng đồng dân cư, ảnh hưởng sinh kế và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Theo các quan chức, dòng sông này đã gây ngập lụt nhiều làng mạc, cuốn trôi nhà cửa và buộc gần 300.000 người phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ do chính quyền điều hành.

Một người đi xe đạp chờ qua đường dưới mưa ở Chennai, Ấn Độ, ngày 9/8/2026. Ảnh: AP/Mahesh Kumar A.

Trận lũ lụt bắt đầu từ tháng trước đã khiến hơn 700.000 người phải sơ tán, nhấn chìm những vùng đất nông nghiệp rộng lớn và làm hư hại đường sá cùng các cơ sở hạ tầng địa phương khác.

Mặc dù nhiều người dân đã bắt đầu trở về nhà khi nước lũ rút, nhưng theo các quan chức, ít nhất 49.000 người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vẫn đang tạm trú tại 125 cơ sở cứu trợ và trung tâm phân phối hàng cứu trợ.

Các nhà chức trách vẫn tiếp tục tham gia vào các nỗ lực cứu trợ và giám sát khi họ đánh giá mức độ thiệt hại và nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các quan chức hoàn thành việc đánh giá thiệt hại càng sớm càng tốt để chính quyền có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết”, quan chức bang Assam, Pijush Hazarika, cho biết.

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