Tổng thống Ukraine công bố thời điểm triển khai tên lửa đạn đạo nội địa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tên lửa đạn đạo do nước này tự phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2-3 tháng.

Theo The Kyiv Independent, phát biểu trong một chương trình truyền hình gây quỹ từ thiện trên toàn quốc ngày 8/8, Tổng thống Ukraine Zelensky khi được hỏi liệu công chúng có nên tin vào tuyên bố của Fire Point rằng tên lửa đạn đạo do công ty này phát triển có thể được đưa vào chiến đấu trong mùa Thu hay không. “Các bạn phải tin điều đó”, ông Zelensky trả lời.

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng loại vũ khí này được triển khai chiến đấu lần đầu, đồng thời nhấn mạnh rằng để đưa tên lửa vào sản xuất và sử dụng trên quy mô lớn, Ukraine sẽ cần sự hợp tác đáng kể từ các đối tác quốc tế.

Tên lửa FP-7 do Fire Point chế tạo trong một cuộc thử nghiệm gần đây. Ảnh: Fire Point

“Về việc triển khai vũ khí này trên diện rộng, tôi không thể nói chắc, bởi vì có những thứ không phụ thuộc vào Ukraine. Giống như hệ thống đạn đạo của Nga - có những yếu tố từ các nước khác. Tương tự với hệ thống đạn đạo của chúng ta - số lượng ít, nhưng vẫn có một số yếu tố từ các nước khác”, Tổng thống Zelensky giải thích.

Trước đó, ngày 4/8, công ty Fire Point nói với một hãng truyền thông Mỹ rằng tên lửa đạn đạo FP7 của công ty đang trong quá trình được Bộ Quốc phòng Ukraine chứng nhận và dự kiến hoàn tất trong khoảng một tháng. Công ty cũng cho biết mẫu FP9 lớn hơn, được cho là có khả năng vươn tới Moskva, dự kiến sẵn sàng vào cuối mùa Thu.

Tính đến nay, tên lửa FP-7 đã hoàn tất ít nhất ba lần phóng thử, chuyển thẳng từ bàn giấy sang sản xuất hàng loạt mà không chờ phê duyệt chính thức.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa FP-7 thể hiện rõ tham vọng “cân bằng chi phí – hiệu quả”. Phạm vi hoạt động đạt 200km, có thể mở rộng lên 300km tùy trọng lượng đầu đạn. Tốc độ tối đa của FP-7 đạt 1.500 m/s (tương đương Mach 4.4), nhanh hơn đáng kể so với nhiều tên lửa đạn đạo đối phương.

Đầu đạn nặng 150kg, đủ sức phá hủy mục tiêu quan trọng như kho đạn, cầu đường hoặc trung tâm chỉ huy. Độ chính xác ấn tượng với sai số vòng tròn (CEP) chỉ 14 mét: một nửa số quả sẽ rơi trong bán kính đó quanh mục tiêu.

Tên lửa FP-7 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp điện tử tự sản xuất và được phóng từ bệ di động trên xe tải thông thường, sẵn sàng khai hỏa chỉ sau 15 phút ngụy trang.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa FP-7 nằm ở sự “lai tạo thông minh”. Thiết kế khí động học gần như sao chép mẫu 48N6 của hệ thống phòng không S-400 Nga, nhưng Fire Point đã đảo ngược vai trò: từ tên lửa đánh chặn sang vũ khí tấn công.

Một biến thể của tên lửa đạn đạo FP7 đang được Fire Point phát triển thành tên lửa phòng không, với chức năng tương tự hệ thống Patriot của Mỹ. Dự án này được triển khai với sự hợp tác của chín quốc gia đối tác châu Âu trong khuôn khổ chương trình Freya.

Giám đốc điều hành Fire Point Iryna Terekh nói với hãng tin Mỹ rằng công ty đặt mục tiêu thực hiện vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo thành công đầu tiên vào giữa năm 2027.

Tên lửa hành trình FP5 “Flamigo” do Fire Point chế tạo. Ukraine từng nhiều lần sử dụng FP5 tấn công vào các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ảnh: Fire Point

Fire Point chủ yếu được biết đến với các mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm trung và tầm xa FP-1 và FP-2, được mô tả là những khí tài quan trọng trong nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, công ty này đã vướng vào một số tranh cãi, trong đó có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng thời chiến lớn nhất tại Ukraine, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng công ty được ưu ái trong quá trình nhận các hợp đồng của nhà nước.

Theo một cuộc điều tra do báo Kyiv Independent công bố tháng 8/2025, Fire Point có thể có liên hệ với Timur Mindich, một cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky. Những thông tin này sau đó được củng cố qua các hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật và những đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó Mindich được cho là trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán với quan chức nhà nước thay mặt Fire Point.

Các đoạn ghi âm được cho là được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) về các hoạt động tham nhũng liên quan đến Energoatom, cơ quan hạt nhân nhà nước của Ukraine. Mindich nằm trong số 9 nghi phạm bị cáo buộc trong vụ án này.

Fire Point đã phủ nhận mọi liên hệ với Mindich, người đã rời Ukraine sang Israel. Trong bình luận với tờ Ukrainska Pravda, Mindich cũng phủ nhận mọi liên hệ với công ty này.