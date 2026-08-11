Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ diễn ra vào đêm 12/8

Nhật thực toàn phần - một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất năm 2026 - sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8/2026, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội quan sát một trong những hiện tượng được mong chờ nhất năm - nhật thực toàn phần. Vùng nhật thực toàn phần hẹp sẽ đi qua Greenland, Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha.

Ảnh minh họa: NASA.

"Dải toàn phần của nhật thực ngày 12/8 sẽ đi qua các khu vực hẻo lánh ở Bắc Cực, sau đó qua Greenland, Iceland, miền bắc nước Nga, Đại Tây Dương, Tây Ban Nha và một phần nhỏ phía tây bắc Bồ Đào Nha", trang National Geographic cho biết.

Theo AP, phần lớn các khu vực còn lại của Bắc Bán Cầu sẽ chứng kiến ​​nhật thực một phần.

Trên một khu vực rộng lớn, bao gồm các phần của Canada và miền bắc nước Mỹ, Mặt Trăng sẽ che khuất một phần Mặt Trời.

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển vào khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời, khiến bóng của Mặt Trăng phủ lên một phần Trái Đất. Trong nhật thực toàn phần, Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, để lộ vành nhật hoa – lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời vốn thường bị ánh sáng chói của đĩa Mặt Trời che lấp.

Hiện tượng nhật thực toàn phần đặc biệt này có thể xảy ra nhờ một sự trùng hợp đáng kinh ngạc: Mặt Trời có đường kính lớn hơn Mặt Trăng khoảng 400 lần nhưng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất cũng xa hơn khoảng 400 lần so với khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất. Vì vậy, khi 3 thiên thể thẳng hàng phù hợp, Mặt Trăng có thể vừa đủ che kín Mặt Trời trên bầu trời.

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