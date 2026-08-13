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[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Tướng Mohsen Rezaei mới đây được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

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