[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Tướng Mohsen Rezaei mới đây được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Tướng Mohsen Rezaei mới đây được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Hải quân Hoàng gia Anh vừa phát hiện camera trên mẫu tàu không người lái (USV) K3 Scout của nước này đã gửi tín hiệu về Trung Quốc.
Một chiếc phà chở quá tải bị lật úp trên hồ Kariba ở Zimbabwe khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích.
Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi các bức tường của một hầm mỏ ở Nam Phi đổ sập.
Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.
Bão nhiệt đới Chan-hom đã đổ bộ vào vùng Đại Tokyo, làm đổ cây cối và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện.
Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công một tàu ở eo biển Bab el-Mandeb, khiến 6 người thiệt mạng.
Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển. Đây là vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần.
Lực lượng cứu hộ Colombia tiếp tục hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu Iran bồi thường cho những người đã thiệt mạng, bị thương do các hành động có liên quan tới Tehran.
Nhật thực toàn phần - một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất năm 2026 - sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” vào tuần tới.
Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Nghi phạm là cựu nghị sĩ đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại một trụ sở chính quyền ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.
Ukraine đã tấn công trung tâm lọc dầu Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan thuộc miền trung nước Nga, khiến 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.
Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở miền Tây Colombia đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị hư hại.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tên lửa đạn đạo do nước này tự phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2-3 tháng.
Những đợt nắng nóng đang hoành hành tại Tây Âu mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 và 7 được thiết lập vào năm 2022.
Italy đã đặt tất cả thành phố lớn của nước này trong tình trạng cảnh báo cao nhất khi một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm Châu Âu.
Lũ lụt ở bang Assam, Ấn Độ, vẫn ở mức nghiêm trọng, với 100 người đã thiệt mạng.
Bão Dolphin mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.