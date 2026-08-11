Mỹ - Hàn Quốc sắp tập trận chung quy mô lớn

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” vào tuần tới.

AP dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jang Do Young cho biết, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) bắt đầu vào ngày 17/8 và kéo dài 11 ngày.

Cuộc tập trận này sẽ có khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia, quy mô tương đương những năm trước.

Đại tá Mỹ Ryan Donald (bên phải) và Đại tá Jang Do Young của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc trong buổi họp báo tại Bộ Quốc phòng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/8/2026 để thông báo về cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield 2026. Ảnh: Song Kyung-Seok/Pool/AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên quân đội Mỹ Ryan Donald nhấn mạnh rằng cuộc tập trận sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng và năng lực của liên minh thông qua các hoạt động phối hợp trên mọi lĩnh vực.

Được biết, UFS là một trong hai cuộc tập trận chung do quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành hàng năm.

Quan chức Hàn Quốc và Mỹ khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ.

Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra hôm 10/8, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên nối lại các hoạt động thử nghiệm tên lửa.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận mang tên Freedom Shield (Lá chắn Tự do) với Mỹ hồi tháng 3/2026.

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