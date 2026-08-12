Phà chở quá tải lật úp trên hồ ở Zimbabwe, 15 người tử vong

Một chiếc phà chở quá tải bị lật úp trên hồ Kariba ở Zimbabwe khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Zimbabwe cho biết, chiếc phà chở quá tải bị lật trên hồ Kariba hôm 11/8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích. 77 người đã được cứu sống và đưa đến một hòn đảo nhỏ trên hồ.

Đài truyền hình quốc gia Zimbabwe ZBC đã công bố video ghi lại cảnh các xuồng cao tốc đang tiến đến hiện trường nơi chiếc phà bị lật úp trên hồ, trong khi một trực thăng bay lượn phía trên. Một đội tìm kiếm và cứu hộ dưới nước đã được triển khai trên hồ rộng lớn này, vốn là một phần biên giới giữa Zimbabwe và nước láng giềng Zambia.

Một chiếc phà chở quá tải đã bị lật trên hồ Kariba khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: Saudigazette.

Thông cáo từ Đơn vị Bảo vệ Dân sự Zimbabwe cho biết họ chỉ có thể xác nhận thông qua việc đăng ký bán vé rằng có 114 hành khách người lớn trên tàu, cùng với 5 thành viên thủy thủ đoàn. Thông cáo cũng cho biết có thể có một số trẻ em trên phà.

Trước đó, cảnh sát Zimbabwe cho biết một chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

Theo cơ quan chức năng, chiếc phà có sức chứa 90 người. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Hồ Kariba là hồ nhân tạo lớn nhất thế giới về thể tích, được tạo ra vào cuối những năm 1950 bằng cách xây dựng đập để chặn dòng sông Zambezi, khiến một thung lũng dần dần bị ngập nước tạo thành một hồ khổng lồ hiện dài hơn 200 km và rộng tới 40 km ở một số nơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video về thảm kịch đắm tàu di cư hồi tháng 6/2023