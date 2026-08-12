Triều Tiên phóng thử tên lửa trước thềm cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển. Đây là vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần.

AP dẫn thông tin từ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên ngày 12/8 đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần, được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.

"Một tên lửa đạn đạo, được phóng từ khu vực ven biển phía đông Wonsan của Triều Tiên vào khoảng 6 giờ sáng, đã bay hơn 700 km", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông tin.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất được nâng cấp tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 19/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát hiện vụ phóng này, cho biết vật thể đã rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao.

“Đây là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn của người dân Nhật Bản", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc gọi các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là “hành động khiêu khích” và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt ngay lập tức. Quân đội Hàn Quốc khẳng định nước này, với sự phối hợp của Mỹ, luôn sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Trước đây, Triều Tiên từng đáp trả cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield và các cuộc tập trận quy mô lớn khác giữa Hàn Quốc và Mỹ bằng các vụ thử vũ khí và những tuyên bố cứng rắn. Phía Mỹ và Hàn Quốc nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận chung của họ chỉ mang tính phòng thủ.

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