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Quân sự - Thế giới

Nổ súng ở Thái Lan, một quan chức địa phương thiệt mạng

Nghi phạm là cựu nghị sĩ đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng khiến 2 người thương vong tại một trụ sở chính quyền ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi vào khoảng 11h sáng ngày 10/8. Thông báo cho biết nghi phạm, được xác định là Chalong Riewraeng, một cựu nghị sĩ, đã bị bắt giữ.

Ông Thongchai Yenprasert, Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh, được xác định đã tử vong tại bệnh viện do vết thương nghiêm trọng sau khi bị bắn vào mặt và cổ. Tài xế của ông Thongchai bị bắn vào tay và hiện trong tình trạng ổn định.

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Cựu nghị sĩ Chalong Riewraeng (giữa) đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng tại Nonthaburi, Thái Lan, ngày 10/8/2026. Ảnh: TPBS/AP.

Chỉ huy cảnh sát khu vực Wattana Yeejeen cho biết nghi phạm Chalong Riewraeng đã thừa nhận hành vi nổ súng và động cơ được cho là do mâu thuẫn cá nhân.

Chalong Riewraeng khai rằng ông ta xảy ra tranh cãi với Thongchai về số tiền ông ta đã cho Thongchai vay.

Chalong nói thêm rằng ban đầu ông ta không có ý định bắn Thongchai, nhưng người lái xe đã rút súng và chĩa vào Chalong, khiến ông phải nổ súng.

“Tôi muốn xin lỗi người dân Nonthaburi. Tôi không hề có ý định xấu. Chúng tôi là bạn bè và tôi nghĩ chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn, nhưng ông ấy không chịu nói chuyện với tôi”, nghi phạm Chalong nói.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một học sinh 14 tuổi bị cáo buộc đã nổ súng tại trường Debsirin Nonthaburi và nhà riêng của học sinh này, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Sau khi kiểm tra thiết bị điện tử của nam sinh, cảnh sát phát hiện ra rằng cậu đã xem các nội dung bạo lực trên mạng xã hội và có lịch sử tìm kiếm cho thấy sự quan tâm đến những khẩu súng từ khoảng 1 đến 2 năm trước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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