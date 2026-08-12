Camera trên tàu không người lái hải quân Anh gửi tín hiệu ra nước ngoài

Hải quân Hoàng gia Anh vừa phát hiện camera trên mẫu tàu không người lái (USV) K3 Scout của nước này đã gửi tín hiệu về Trung Quốc.

TWZ đưa tin camera trên các xuồng không người lái K3 Scout đã gửi tín hiệu đến một địa chỉ IP tại Trung Quốc do dùng linh kiện sản xuất từ nước này. Sau khi phát hiện sự việc, Bộ Quốc phòng Anh lập tức ngắt toàn bộ kết nối internet của các camera và tiến hành rà soát hệ thống.

Phát hiện này đã làm dấy lên quan ngại các nhân viên được cấp phép an ninh tại trụ sở Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân (SBS) của Anh có thể đã bị lộ thông tin. Ngoài ra, còn có những lo ngại rằng camera vẫn có thể hoạt động ngay cả khi xuồng đã tắt nguồn.

Mẫu xuồng không người lái K3 Scout. Ảnh: TWZ.

Theo phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh, cơ quan này đã thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dữ liệu hoặc hệ thống bị truy cập, xâm phạm hay truyền tải ra bên ngoài.

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh: "Các quy trình đảm bảo và kiểm thử của chúng tôi được thiết kế để xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm tàng từ sớm, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động an ninh thường xuyên trên các hệ thống và thiết bị của mình".

Còn Tập đoàn quốc phòng Kraken cho biết nhà thầu này chọn mua camera cho xuồng không người lái trên từ bên thứ 3 và nhà cung cấp đã đảm bảo về mức độ an toàn của thiết bị.

Một nguồn tin quốc phòng còn tiết lộ K3 Scout sẽ nằm trong gói trang bị mà Anh đang dự định triển khai bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

K3 Scout là xuồng mặt nước không người lái tốc độ cao do Tập đoàn công nghệ quốc phòng Kraken Group của Anh chế tạo. Phương tiện này có thể thực hiện giám sát từ xa và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ gồm nhận thức hàng hải, bảo vệ lực lượng, hậu cần và tấn công chính xác. Lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã đưa đội xuồng trị giá 12 triệu bảng Anh (hơn 16 triệu USD) vào sử dụng từ tháng 3.

Kraken gần đây giành hợp đồng trị giá 49 triệu USD từ Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM). Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Theo các chuyên gia, việc truy xuất nguồn gốc của những linh kiện nhỏ trong drone là thách thức lớn.

Một hệ thống có thể được sản xuất tại châu Âu hoặc Mỹ nhưng vẫn sử dụng động cơ, camera, pin, ăng-ten hoặc các bộ phận khác có nguồn gốc từ Trung Quốc.

"Rất khó để truy xuất nguồn gốc nếu đi sâu xuống chuỗi cung ứng và việc giám sát liên tục còn khó hơn", Steve Wright, chuyên gia tư vấn về sản xuất drone, nhận xét.

Hệ thống camera trên tàu không người lái K3 Scout. Ảnh: TWZ.

Các nước phương Tây đã mất nhiều năm giảm phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng.

Mỹ năm ngoái cũng cấm các loại drone mới do Trung Quốc sản xuất và linh kiện liên quan.

Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc của từng bộ phận vẫn là bài toán khó.

Tàu không người lái ngày càng được sử dụng nhiều trong chiến tranh. Ukraine đã dùng xuồng không người lái để tấn công tàu chiến và tàu thương mại của Nga.

Mỹ gần đây cũng lần đầu triển khai loại phương tiện này trong chiến đấu.

Trong khi châu Âu và Mỹ từng dẫn đầu về phương tiện tự hành, Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên nhờ khả năng sản xuất drone giá rẻ quy mô lớn.