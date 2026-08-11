Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Ukraine tập kích dữ dội cơ sở dầu mỏ ở Nga

Ukraine đã tấn công trung tâm lọc dầu Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan thuộc miền trung nước Nga, khiến 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, ngày 10/8, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm lọc dầu lọc dầu Nizhnekamsk, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Nizhnekamsk, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km về phía Đông và có dân số khoảng 240.000 người.

"Nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekamsk bị tấn công, gây ra hỏa hoạn", Quân đội Ukraine cho hay.

ngaukraine.png
Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm lọc dầu lọc dầu Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan thuộc Nga. Ảnh: Mạng xã hội.

Theo thông báo của người đứng đầu vùng Tatarstan, Rustam Minnikhanov, nơi này hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "quy mô lớn" nhắm vào các cơ sở công nghiệp và dân sự.

Cũng trong ngày 10/8, một số máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Tyumen thuộc miền Tây Siberia, Thống đốc Alexander Moor cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy một phần khu phức hợp hóa dầu ở Tobolsk, vùng Tyumen. Nhà máy này sản xuất các thành phần nhiên liệu tên lửa, nhiên liệu hàng không, vật liệu composite cho máy bay không người lái và xăng cao cấp, theo thông báo trên Telegram.

Tháng trước, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Tyumen, cách biên giới Ukraine hơn 2.400 km về phía Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này đang cố gắng gây sức ép để Nga ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
#Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Nga #xung đột Nga - Ukraine #Ukraine #Nga #cơ sở dầu mỏ Nga

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ukraine tuyên bố tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga

Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

AP dẫn lời các quan chức Ukraine ngày 29/7 cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga vào đêm 28/7 trong bối cảnh Kiev đang tăng cường gây áp lực về kinh tế, quân sự và ngoại giao lên Moscow.

"Vụ tấn công đêm 28/7 đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Perm của Nga, cách Ukraine hơn 1.500 km, và một nhà máy lọc dầu ở Ryazan, cách biên giới khoảng 400 km", theo các tuyên bố riêng biệt của Cơ quan An ninh và Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ukraine tấn công kho dầu ở thành phố St. Petersburg

Quan chức Nga cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công kho dầu ở thành phố St. Petersburg của Nga.  

AP đưa tin, theo các quan chức Nga, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng kho chứa dầu ở thành phố St. Petersburg vào ngày 4/7, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các đợt oanh kích vào hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Thống đốc Alexander Beglov cho biết, quận Kirovsky của thành phố, nằm bên bờ biển Baltic, đã bị tấn công. "Lực lượng phòng không đã bắn hạ 72 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp thành phố lớn thứ hai của Nga và khu vực lân cận", ông Beglov nói tiếp.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga lần thứ hai trong tuần?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ufa của Nga lần thứ hai trong vòng 1 tuần.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 1/7 thông báo, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách Ukraine hơn 1.000 km.

"Ukraine cũng tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở vùng Penza của Nga, phía đông nam Moscow, cách Ukraine khoảng 500 km", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới