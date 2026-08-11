Ukraine tập kích dữ dội cơ sở dầu mỏ ở Nga

Ukraine đã tấn công trung tâm lọc dầu Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan thuộc miền trung nước Nga, khiến 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, ngày 10/8, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm lọc dầu lọc dầu Nizhnekamsk, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Nizhnekamsk, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km về phía Đông và có dân số khoảng 240.000 người.

"Nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekamsk bị tấn công, gây ra hỏa hoạn", Quân đội Ukraine cho hay.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm lọc dầu lọc dầu Nizhnekamsk ở vùng Tatarstan thuộc Nga. Ảnh: Mạng xã hội.

Theo thông báo của người đứng đầu vùng Tatarstan, Rustam Minnikhanov, nơi này hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "quy mô lớn" nhắm vào các cơ sở công nghiệp và dân sự.

Cũng trong ngày 10/8, một số máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Tyumen thuộc miền Tây Siberia, Thống đốc Alexander Moor cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy một phần khu phức hợp hóa dầu ở Tobolsk, vùng Tyumen. Nhà máy này sản xuất các thành phần nhiên liệu tên lửa, nhiên liệu hàng không, vật liệu composite cho máy bay không người lái và xăng cao cấp, theo thông báo trên Telegram.

Tháng trước, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Tyumen, cách biên giới Ukraine hơn 2.400 km về phía Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này đang cố gắng gây sức ép để Nga ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

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