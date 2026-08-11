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Quân sự - Thế giới

Hiện trường động đất mạnh ở Colombia, hơn 110 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở miền Tây Colombia đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị hư hại.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở miền Tây Colombia vào ngày 10/8 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở San Jose del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người ở vùng Choco, cách Bogota khoảng 400 km về phía Tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nước này trong thế kỷ 21. Tính đến sáng 11/8, ít nhất 111 người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn.

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Người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở Cali, Colombia, ngày 10/8/2026. Ảnh: AP/Santiago Saldarriaga.

Giới chức địa phương cho biết số người tử vong bao gồm ít nhất 40 người ở vùng Risaralda, nơi có thành phố Pereira và 27 người ở vùng Valle del Cauca, nơi có thành phố Cali. Giới chức cũng xác nhận 9 người thiệt mạng ở Choco, 2 người ở vùng Caldas và 1 nạn nhân 73 tuổi ở vùng Antioquia. 32 người còn lại thiệt mạng ở các địa điểm khác.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết thêm, ít nhất 87 người bị thương và khoảng 1.600 tòa nhà bị hư hại, trong đó có ít nhất 61 tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh việc cấp kinh phí cho công tác khắc phục hậu quả động đất.

“Chúng tôi sẽ không bỏ mặc người dân", Tổng thống Colombia nhấn mạnh.

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Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã tuyên thệ nhậm chức hôm 7/8/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Ngoài Cali, trận động đất còn tàn phá các thành phố trên khắp miền Tây Colombia, bao gồm Pereira, Quibdo và Manizales và cũng ảnh hưởng đến các nước láng giềng Ecuador và Panama.

“Tòa nhà của chúng tôi về cơ bản đã bị phá hủy, còn tòa nhà bên cạnh thì sao? Sụp đổ hoàn toàn”, Álvaro López buồn rầu nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Venezuela hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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