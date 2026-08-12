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Quân sự - Thế giới

Sập hầm mỏ ở Nam Phi, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi các bức tường của một hầm mỏ ở Nam Phi đổ sập.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 11/8 cho biết vụ sập hầm mỏ xảy ra gần thành phố Rustenburg, một trung tâm khai thác bạch kim ở Nam Phi, cách Johannesburg khoảng 130 km về phía tây bắc, vào tối 10/8.

Ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi các bức tường của một hầm mỏ nơi họ đang khai thác trái phép đổ sập.

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Bức ảnh chụp tại khu mỏ nơi ít nhất 14 thợ mỏ thiệt mạng gần Rustenburg, Nam Phi, ngày 11/8/2026. Ảnh: AP/Nqobile Ntshangase.

Trung tướng Arthur Adams, Ủy viên cảnh sát tỉnh North West, cho biết công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn và chưa rõ liệu có thêm nạn nhân nào khác hay không. Chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đã được huy động để tìm kiếm những người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

3 trong số những người thợ mỏ bị thương trong vụ sập hầm đã được xuất viện và bị bắt giữ vì nghi ngờ khai thác mỏ trái phép. 5 người còn lại bị thương vẫn đang nằm viện điều trị, ông Adams cho biết.

"Hầu hết những người thợ mỏ thiệt mạng dường như là công dân của nước láng giềng Lesotho", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố riêng.

Được biết, Nam Phi sở hữu trữ lượng bạch kim lớn nhất thế giới.

Theo các nhà chức trách, khai thác mỏ trái phép là một vấn đề nghiêm trọng ở Nam Phi và có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập cầu trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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