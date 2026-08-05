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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói về thời điểm có thể đạt thỏa thuận mở lại Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được sớm nhất là vào ngày 5 hoặc 6/8.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã được các phóng viên đi cùng ông ở California, Mỹ, hỏi về một báo cáo trên trang Axios cho rằng một thông báo về eo biển Hormuz có thể được đưa ra vào ngày 5/8.

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày mai hoặc ngày kia. Đã có nhiều tiến triển", ông Trump nói vào tối 4/8 (theo giờ Mỹ).

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên hôm 3/8, Tổng thống Mỹ nhắc lại lập trường công khai phản đối việc thu phí qua eo biển.

"Tôi sẽ không cho phép họ thu phí", ông Trump nói.

Giá dầu giảm nhẹ do kỳ vọng về tiến triển của một thỏa thuận cho phép các tàu chở dầu được tự do rời khỏi Vịnh Ba Tư và vận chuyển dầu thô ra khắp thế giới. Dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giảm 1,2% xuống còn 78,43 USD/thùng vào đầu ngày 5/8.

Hai quan chức khu vực trước đó nói với AP rằng, theo thỏa thuận có thể đạt được sau cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, tàu thuyền sẽ đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran kiểm soát và đi ra qua tuyến đường do Oman quản lý. Các quan chức giấu tên cho biết thêm, phí dịch vụ sẽ được tính để đảm bảo an ninh và bảo vệ môi trường biển.

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Một số tàu ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Hôm 4/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman tập trung vào việc “thiết lập các tuyến đường vận chuyển hàng hải an toàn ra vào”, những tuyến đường “bảo vệ chủ quyền đồng thời giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia của cả Iran và Oman”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Baghaei nói thêm: "Kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán này sẽ được công bố sau khi kết thúc".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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