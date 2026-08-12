Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Colombia nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích trong động đất

Lực lượng cứu hộ Colombia tiếp tục hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ các Thị trưởng và Thống đốc của Cali, Pereira, Choco và Manizales (Colombia) ngày 11/8 cho biết, ít nhất 179 người tại 4 khu vực này đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter hôm 10/8.

Khoảng 1.600 tòa nhà trong khu vực được báo cáo là bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn. Binh lính, người dân và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm tại hàng chục thành phố và thị trấn ở miền Tây Colombia sau khi cơn địa chấn khiến hơn 3.000 người mất tích, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lo lắng chờ tin tức người thân

Đứng gần "tàn tích" của tòa nhà chung cư bị sập ở Pereira, Jairo Vargas cho biết anh đã lái xe vượt quãng đường 220 km từ Medellin đến đây với hy vọng tìm thấy em trai mình còn sống.

"Tôi chắc chắn rằng em ấy đang ở đây. Nhưng chúng tôi không nghe thấy tiếng động nào nữa. Tôi gần như không còn hy vọng gì", Jairo buồn rầu nói, cho biết thêm rằng xe của em trai anh vẫn đậu gần đó.

ap26223431916328.jpg
Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát một ngày sau khi trận động đất xảy ra ở Pereira, Colombia, ngày 11/8/2026. Ảnh: AP/Miguel Angel Lopez.

Dana Carolina Zamora đã đăng tải hình ảnh người chú 60 tuổi mất tích của mình, Miguel Ángel Zamora, trên trang web tìm người thân. Được biết, ông Miguel sống ở vùng nông thôn El Cairo, không xa tâm chấn động đất ở San Jose Del Palmar.

Chính quyền địa phương cho biết 80% thị trấn El Cairo, một thị trấn có khoảng 7.000 dân, đã bị thiệt hại. Dana nói rằng chú của cô sống trong một ngôi nhà truyền thống làm bằng cành cây và bùn.

“Chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi hy vọng chú ấy vẫn ổn và chỉ là do sự cố liên lạc. Nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ chú", Dana Zamora chia sẻ.

Mónica Sánchez sở hữu một công ty nhỏ chuyên sản xuất đồng phục lao động. Thành phố Pereira, nơi cô sinh sống, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và một bức tường bên trong nhà máy đã bị sập. Sánchez và 12 công nhân may mắn thoát ra ngoài kịp thời khi động đất xảy ra.

“Thật kinh hoàng - cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”, cô kể lại.

Chính quyền thành phố Pereira cho biết, ít nhất 58 tòa nhà đã bị sập, trong khi Thị trưởng Cali, Alejandro Eder nói rằng, ít nhất 40 công trình trong thành phố bị phá hủy.

Cả hai thành phố đều áp dụng lệnh giới nghiêm vào tối 10/8 để ngăn chặn nạn cướp bóc. Và tại Pereira, chính quyền thành phố đã tạm thời cấm các phương tiện cá nhân lưu thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe cứu thương, cảnh sát và nhân viên cứu hộ.

“Đây là một thảm kịch đối với toàn thành phố, đối với hàng nghìn gia đình. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước", Thị trưởng Pereira, Mauricio Salazar, nói với truyền thông địa phương.

apdongdatcolombia.jpg
Một tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở thành phố Cali, Colombia, ngày 10/8/2026. Ảnh: AP/Santiago Saldarriaga.

Tân Tổng thống Colombia đối mặt thử thách lớn đầu tiên

Theo AP, trận động đất mạnh hôm 10/8 là thử thách lớn đầu tiên đối với tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella - người vừa nhậm chức vài ngày trước đó.

Tổng thống Abelardo de la Espriella đã đến Quibdo, thủ phủ của Choco, vào tối 10/8 và tuyên bố ông đang huy động toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát để ứng phó, triển khai các kỹ sư, nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân sau cơn địa chấn.

“Choco sẽ không bao giờ còn là ‘vùng đất của những người bị lãng quên’ nữa”, ông Abelardo nói.

Được biết, Choco, khu vực xung quanh tâm chấn động đất, vốn là một trong những vùng đất nghèo khó và thường xuyên bị tàn phá bởi các nhóm vũ trang xung đột. Mức độ thiệt hại tại đây vẫn chưa được xác định đầy đủ do phần lớn khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, đường rừng hoặc máy bay.

Mỹ cam kết hỗ trợ 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Các nước Mỹ Latinh cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả sau động đất.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản ngày 28/7/2026

Nguồn video: VTV
#động đất ở Colombia #động đất #thảm họa động đất #thương vong trong động đất ở Colombia

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hiện trường động đất mạnh ở Colombia, hơn 110 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở miền Tây Colombia đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị hư hại.

AP đưa tin, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở miền Tây Colombia vào ngày 10/8 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở San Jose del Palmar, một cộng đồng khoảng 4.800 người ở vùng Choco, cách Bogota khoảng 400 km về phía Tây, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Colombia cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nước này trong thế kỷ 21. Tính đến sáng 11/8, ít nhất 111 người đã thiệt mạng trong cơn địa chấn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân ở Nhật Bản sau động đất

Nhiều người dân đang sống trong các khu tạm trú hoặc phải ngủ trong ô tô sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Nhật Bản.

AP dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 31/7 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter chiều 28/7 đã tăng lên 34 người trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang "chạy đua với thời gian" để tìm kiếm những người còn mất tích sau cơn địa chấn.

Khi các hoạt động tìm kiếm bước sang ngày thứ tư, chưa rõ chính xác bao nhiêu người còn mất tích và mức độ thiệt hại cụ thể về nhà cửa trên toàn khu vực.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Venezuela hơn một tháng sau thảm họa động đất kép

Hơn 1 tháng sau trận động đất kép ở Venezuela, tiếng ồn ào của máy móc hạng nặng vẫn vang vọng khắp các khu phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn địa chấn.

Theo số liệu của Chính phủ Venezuela, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào ngày 24/6 đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và gần 18.000 người mất nhà cửa.

Ngoài ra, số nạn nhân mất tích có thể lên đến hàng chục nghìn người. Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp do các trận động đất gây ra lên tới 19,6 tỷ đô la.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới