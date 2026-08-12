Colombia nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích trong động đất

AP dẫn thông tin từ các Thị trưởng và Thống đốc của Cali, Pereira, Choco và Manizales (Colombia) ngày 11/8 cho biết, ít nhất 179 người tại 4 khu vực này đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter hôm 10/8.

Khoảng 1.600 tòa nhà trong khu vực được báo cáo là bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn. Binh lính, người dân và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm tại hàng chục thành phố và thị trấn ở miền Tây Colombia sau khi cơn địa chấn khiến hơn 3.000 người mất tích, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lo lắng chờ tin tức người thân

Đứng gần "tàn tích" của tòa nhà chung cư bị sập ở Pereira, Jairo Vargas cho biết anh đã lái xe vượt quãng đường 220 km từ Medellin đến đây với hy vọng tìm thấy em trai mình còn sống.

"Tôi chắc chắn rằng em ấy đang ở đây. Nhưng chúng tôi không nghe thấy tiếng động nào nữa. Tôi gần như không còn hy vọng gì", Jairo buồn rầu nói, cho biết thêm rằng xe của em trai anh vẫn đậu gần đó.

Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát một ngày sau khi trận động đất xảy ra ở Pereira, Colombia, ngày 11/8/2026. Ảnh: AP/Miguel Angel Lopez.

Dana Carolina Zamora đã đăng tải hình ảnh người chú 60 tuổi mất tích của mình, Miguel Ángel Zamora, trên trang web tìm người thân. Được biết, ông Miguel sống ở vùng nông thôn El Cairo, không xa tâm chấn động đất ở San Jose Del Palmar.

Chính quyền địa phương cho biết 80% thị trấn El Cairo, một thị trấn có khoảng 7.000 dân, đã bị thiệt hại. Dana nói rằng chú của cô sống trong một ngôi nhà truyền thống làm bằng cành cây và bùn.

“Chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi hy vọng chú ấy vẫn ổn và chỉ là do sự cố liên lạc. Nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ chú", Dana Zamora chia sẻ.

Mónica Sánchez sở hữu một công ty nhỏ chuyên sản xuất đồng phục lao động. Thành phố Pereira, nơi cô sinh sống, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và một bức tường bên trong nhà máy đã bị sập. Sánchez và 12 công nhân may mắn thoát ra ngoài kịp thời khi động đất xảy ra.

“Thật kinh hoàng - cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”, cô kể lại.

Chính quyền thành phố Pereira cho biết, ít nhất 58 tòa nhà đã bị sập, trong khi Thị trưởng Cali, Alejandro Eder nói rằng, ít nhất 40 công trình trong thành phố bị phá hủy.

Cả hai thành phố đều áp dụng lệnh giới nghiêm vào tối 10/8 để ngăn chặn nạn cướp bóc. Và tại Pereira, chính quyền thành phố đã tạm thời cấm các phương tiện cá nhân lưu thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe cứu thương, cảnh sát và nhân viên cứu hộ.

“Đây là một thảm kịch đối với toàn thành phố, đối với hàng nghìn gia đình. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước", Thị trưởng Pereira, Mauricio Salazar, nói với truyền thông địa phương.

Một tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở thành phố Cali, Colombia, ngày 10/8/2026. Ảnh: AP/Santiago Saldarriaga.

Tân Tổng thống Colombia đối mặt thử thách lớn đầu tiên

Theo AP, trận động đất mạnh hôm 10/8 là thử thách lớn đầu tiên đối với tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella - người vừa nhậm chức vài ngày trước đó.

Tổng thống Abelardo de la Espriella đã đến Quibdo, thủ phủ của Choco, vào tối 10/8 và tuyên bố ông đang huy động toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát để ứng phó, triển khai các kỹ sư, nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân sau cơn địa chấn.

“Choco sẽ không bao giờ còn là ‘vùng đất của những người bị lãng quên’ nữa”, ông Abelardo nói.

Được biết, Choco, khu vực xung quanh tâm chấn động đất, vốn là một trong những vùng đất nghèo khó và thường xuyên bị tàn phá bởi các nhóm vũ trang xung đột. Mức độ thiệt hại tại đây vẫn chưa được xác định đầy đủ do phần lớn khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, đường rừng hoặc máy bay.

Mỹ cam kết hỗ trợ 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Các nước Mỹ Latinh cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả sau động đất.

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