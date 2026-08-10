Loạt thành phố lớn ở Italy 'báo động đỏ' vì nắng nóng

Italy đã đặt tất cả thành phố lớn của nước này trong tình trạng cảnh báo cao nhất khi một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm Châu Âu.

Một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều quốc gia ở Châu Âu, làm gián đoạn hệ thống năng lượng và giao thông trên khắp lục địa này.

Thời tiết khắc nghiệt khiến nền nhiệt ở nhiều quốc gia vượt 40 độ C, dẫn đến cảnh báo sức khỏe cho hàng triệu người. Các nhà khoa học và quan chức cảnh báo rằng những hiện tượng như vậy đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn khi khí hậu ấm lên.

Tất cả thành phố lớn ở Italy "báo động đỏ"

Bộ Y tế Italy ngày 6/8 đã đặt tất cả 27 thành phố thuộc hệ thống giám sát nắng nóng quốc gia vào tình trạng báo động đỏ. Đây là lần đầu tiên trong năm nay toàn bộ những nơi này được đặt ở mức cảnh báo cao nhất cùng một lúc.

Các khu vực trải dài từ Trieste ở phía đông bắc đến Palermo ở Sicily và cảnh báo về nguy cơ sức khỏe đối với toàn bộ dân số, không chỉ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

Du khách đi bộ dưới trời nắng nóng phía trước Đấu trường La Mã ở Italy ngày 1/8/2026. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân và khách du lịch tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào những giờ nóng nhất trong ngày, ở trong nhà nếu có thể và uống nhiều nước.

Nắng nóng cũng buộc các điểm du lịch lớn phải điều chỉnh. Bộ Du lịch và Bộ Văn hóa đã kéo dài giờ mở cửa buổi tối tại các địa danh nổi tiếng như Đấu trường La Mã và Đền Pantheon.

Quạt phun sương làm mát đã được lắp đặt tại các lối vào của Đấu trường La Mã và các trạm y tế bổ sung cũng đã được bố trí.

Thành phố Rome đưa ra một biện pháp khác lạ để đối phó với tình trạng khẩn cấp do nắng nóng: Một "bãi biển đô thị" miễn phí do thành phố quản lý dọc theo sông Tiber ở khu phố Marconi. Đây là nơi người dân có thể giải nhiệt tại các bể bơi, đài phun nước và khu vực có bóng mát.

Người dân địa phương đã ca ngợi sáng kiến ​​này, cho rằng "bãi biển" giúp họ đối phó tốt hơn với cái nóng, giúp thoát khỏi những con đường nhựa và bê tông nóng bỏng của thành phố.

“Đây là một sáng kiến ​​tuyệt vời. Nhà chức trách đã làm điều đúng đắn, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như thế này, việc giải nhiệt bằng nước rất quan trọng, nhất là đối với trẻ em”, ông Claudio Rocchi, một cư dân Rome, cho biết.

Áo và Slovakia ghi nhận kỷ lục nhiệt độ

Vào cuối ngày 6/8, Slovakia ghi nhận thêm một kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại. Viện Khí tượng Slovakia cho biết, kỷ lục mới được thiết lập tại Dolne Plachtince ở phía nam khi mức nhiệt được ghi nhận là 42,2 độ C.

Tại Slovakia, mực nước thấp ở sông Danube đã buộc nhà máy thủy điện lớn nhất nước này ở Gabčíkovo phải ngừng hoạt động 7 trong số 8 tua bin, theo hãng tin TASR.

Tính đến thời điểm này trong năm, nhà máy điện đã sản xuất ít hơn 15% điện năng so với cùng kỳ năm ngoái do mực nước sông giảm.

Viện Hàn lâm Khoa học cho biết, các nhà chức trách đã ghi nhận lưu lượng nước sông Danube thấp nhất từ ​​trước đến nay trong tháng 7.

Tại Áo, nhiệt độ cao kỷ lục 41,2 độ C được ghi nhận tại làng Bad Deutsch-Altenburg vào ngày 5/8.

Áo cũng đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Lượng mưa từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thấp hơn 27% so với mức trung bình dài hạn trên toàn quốc, trong khi một số vùng phía đông chỉ nhận được một nửa lượng mưa trung bình.

Nhà khí hậu học Alexander Orlik cho biết một số khu vực của đất nước chưa từng trải qua tình trạng khô hạn như vậy kể từ năm 1885.

Mực nước sông Danube xuống quá thấp khiến nhà máy điện hạt nhân MVM Paks ở Paks, Hungary, phải đóng cửa lò phản ứng số 3. Ảnh chụp ngày 29/7/2026. Ảnh: AP/Daniel Kiss.

Đức lo ngại về tình trạng các con sông bị thu hẹp

Đức đang phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng về tác động của hạn hán đối với giao thông vận tải và công nghiệp khi mực nước sông Rhine và các sông khác tiếp tục giảm.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Steffen Bilger đã gặp các đối tượng bị ảnh hưởng hôm 6/8 và cảnh báo rằng mực nước thấp đang gây ra những thách thức lớn cho vận tải đường thủy nội địa, ngành công nghiệp và toàn bộ chuỗi logistics.

Tổ chức bảo vệ môi trường BUND kêu gọi các nhà chức trách tập trung không chỉ vào tác động kinh tế mà còn vào việc làm cho các con sông có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, giảm lượng nước khai thác trong thời kỳ hạn hán,...

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