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Quân sự - Thế giới

Tây Âu ghi nhận kỷ lục nhiệt độ mới

Những đợt nắng nóng đang hoành hành tại Tây Âu mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 và 7 được thiết lập vào năm 2022.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan khí hậu châu Âu Copernicus cho biết, các đợt nắng nóng đang hoành hành tại Tây Âu mùa hè này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 và 7 được thiết lập vào năm 2022.

Đợt nắng nóng cực đoan bắt đầu từ tháng 5 đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng lớn, hạn hán kéo dài và nhiều kỷ lục nhiệt độ quốc gia mới được ghi nhận trên khắp khu vực, cũng như hàng nghìn ca tử vong dự kiến liên quan đến nắng nóng.

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Người đàn ông đi bộ trong một công viên ở London, Anh, ngày 9/8/2026. Ảnh AP/Kirsty Wigglesworth.

Trên toàn cầu, cho đến nay đây là năm nóng thứ ba trong lịch sử, chỉ sau các năm 2024 và 2025, theo số liệu về khí hậu.

Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra và hiện tượng El Niño mạnh mẽ, các nhà khoa học cho biết khả năng đến cuối năm, 2026 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, vượt qua năm 2024, hoặc ít nhất là tiệm cận kỷ lục này.

Tháng trước, nhiệt độ trung bình bề mặt biển trên toàn bộ các đại dương ngoài vùng cực đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận cho tháng 7, theo Copernicus.

Copernicus cho biết, điều này một phần là do điều kiện El Niño đang phát triển tại vùng xích đạo Thái Bình Dương. Kỷ lục nhiệt độ trung bình mới cho tháng 7 là 20,96 độ C, vượt qua kỷ lục năm 2023 là 20,89 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình không khí bề mặt toàn cầu trong tháng trước là 16,90°C, khiến đây chỉ là tháng 7 nóng thứ hai từng được ghi nhận và ngang bằng với tháng 7/2024, theo Copernicus.

Tại Tây Âu, nhiệt độ trung bình kỷ lục cho giai đoạn tháng 6-7 đã đạt 21,62°C, Copernicus cho biết.

“Các hệ thống áp cao kéo dài đã giữ nhiệt lại trên Tây Âu, nhiệt độ cực đoan cũng làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán trên diện rộng. Khi đất khô cạn, chúng mất khả năng làm mát tự nhiên, khiến nhiệt tích tụ dễ dàng hơn”, Samantha Burgess, Trưởng bộ phận chiến lược về khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu, nhận định.

“Đây là minh chứng rõ ràng về việc biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng nắng nóng cực đoan", Samantha Burgess nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng ở Châu Âu

Nguồn video: VTV
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