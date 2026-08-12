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Quân sự - Thế giới

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng xứng tầm với quan hệ Việt Nam - Australia

Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia ở thủ đô Canberra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

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Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Marles cho rằng chuyến thăm là cơ hội để hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, trong đó hợp tác quốc phòng đóng vai trò là một trụ cột quan trọng. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Marles khẳng định sẵn sàng cùng Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển vững mạnh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

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Đại tướng Phan Văn Giang tại hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng phát triển tốt đẹp và toàn diện, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với đánh giá của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Marles cho rằng những năm qua, hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Australia, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng; tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai Bộ Quốc phòng, hai Quân đội; thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, tập trung vào các lĩnh vực: duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; quản lý biên giới; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

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Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Thu Trang.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Australia đã trao tặng vật tư, trang thiết bị cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, góp phần thiết thực giúp Việt Nam nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và triển khai lực lượng tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng các suất học bổng đào tạo các chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Australia sang học tiếng Việt và tham dự khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12-2026.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles ký kết cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Thu Trang.

Cũng tại hội đàm, hai bên đã chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong khuôn khổ hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang tại Australia, hai bên cũng trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển.

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Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp ngài Gavan Reynolds, Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia. Ảnh: Thu Trang.
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Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp ngài Gavan Reynolds, Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia. Ảnh: Thu Trang.

Trước đó, chiều 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, trong khuôn khổ hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã có cuộc gặp với ngài Gavan Reynolds, Tư lệnh Lực lượng Biên giới Australia.

#hợp tác quốc phòng #quan hệ Việt Nam Australia #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng

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