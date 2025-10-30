Mưa lũ ở Huế khiến 2 người chết, 6 người mất tích

Mưa lũ những ngày qua tại TP Huế đã làm 2 người tử vong, 6 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu 2m.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 tại TP Huế đã làm 2 người chết, 6 người mất tích và 1 người bị thương.

Cụ thể, 2 trường hợp tử vong, gồm: anh Ngô Anh Khoa (SN 1985, trú phường Phú Xuân) được phát hiện tử vong do ngạt nước trong phòng ngủ lúc 11h ngày 28/10; và cháu Nguyễn Đăng Khang (SN 2020, trú phường Thủy Xuân) mất tích trong đêm lũ 27/10, thi thể được tìm thấy sáng 29/10.

Trong số 6 người mất tích, nhiều vụ xảy ra khi người dân sử dụng ghe di chuyển giữa vùng nước xiết. Cụ thể, tại phường Thanh Thủy, chiều 28/10, hai anh em họ Nguyễn Thanh Quảng (2001) và Lê Viết Thanh Quý (2011) bị lật ghe ở khu vực cầu Chùa. Em Quý được cứu, còn anh Quảng bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng TP Huế tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tại phường Kim Trà, tối cùng ngày, hai thiếu niên Nguyễn Văn Nhật Quang (2011) và Nguyễn Hữu Thịnh (2008) bị lật ghe gần cây xăng Hương Toàn (TL19B); em Quang bơi được vào bờ, còn Thịnh bị nước lũ cuốn mất tích.

Tại phường Thuận An, vào lúc 18h ngày 29/10, bốn người đi ghe qua khu vực cầu Diên Trường, bị lật giữa dòng; hai người được cứu, còn ông Nguyễn Cư Ba (1988) và con trai Nguyễn Hạo Nam (2018) hiện vẫn đang mất tích.

Tại phường Hương Trà, chiều 29/10, hai em Trần Hoàng Văn Minh và Bùi Hoàng Ngọc Lâm bị nước cuốn khi đi xe máy qua khu vực QL1A đoạn trước nhà hàng Phú Lành; Lâm bơi được vào bờ, Minh bị cuốn trôi.

Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Đan Điền, chiều 28/10, ông Trần Phi (1970) và con rể Trần Tấn Hảo (1990) đi lùa vịt qua đập tràn Đông Lâm thì lật ghe, ông Phi bơi được vào bờ, còn anh Hảo mất tích.

Ngoài ra, bà Phan Thị An (SN 1953, phường Hóa Châu) bị thương vùng đầu khi dọn đồ tránh lũ, đã được lực lượng công an dùng ghe đưa đi cấp cứu.

Hiện trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn 32 xã, phường bị ngập sâu từ 1-2m, có nơi hơn 2m. Quốc lộ 1 đoạn qua các phường Phú Xuân, Thuận Hóa vẫn còn ngập 30-80cm. Gần 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất tại Quảng Điền và Hóa Châu.

TP Huế chìm trong biển nước.

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND thành phố Huế ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước trong và sau lũ.

Theo đó, chính quyền các xã, phường phải tăng cường rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập sâu, tuyệt đối không để người dân và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Công an thành phố tổ chức lực lượng tuần tra, cắm biển cảnh báo, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đi lại, sử dụng phương tiện nổi tự chế.

