Tìm bị hại vụ “giả” danh công an để lừa đảo ở Quảng Trị

Liên quan vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do đối tượng Trần Phúc Hùng (SN 1991, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh) gây án.

Trước đó, từ tháng 05/2026 đến tháng 07/2026, Trần Phúc Hùng gọi điện cho các nhà xe tại khu vực phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) và tự xưng là “Hưng” – cán bộ Công an.

Đối tượng Trần Phúc Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có khả năng can thiệp, giải quyết các trường hợp xe khách vi phạm giao thông để không bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý, rồi yêu cầu các nhà xe chuyển tiền.

Với thủ đoạn này, đối tượng Trần Phúc Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 230 triệu đồng.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương thức, thủ đoạn của Trần Phúc Hùng nêu trên để các tổ chức, cá nhân nào bị Trần Phúc Hùng chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Điều tra viên Thái Anh Sơn (SĐT: 0935.027.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.