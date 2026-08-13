Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm bị hại vụ “giả” danh công an để lừa đảo ở Quảng Trị

Liên quan vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do đối tượng Trần Phúc Hùng (SN 1991, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh) gây án.

Trước đó, từ tháng 05/2026 đến tháng 07/2026, Trần Phúc Hùng gọi điện cho các nhà xe tại khu vực phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) và tự xưng là “Hưng” – cán bộ Công an.

2-15.jpg
Đối tượng Trần Phúc Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có khả năng can thiệp, giải quyết các trường hợp xe khách vi phạm giao thông để không bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý, rồi yêu cầu các nhà xe chuyển tiền.

Với thủ đoạn này, đối tượng Trần Phúc Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 230 triệu đồng.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo phương thức, thủ đoạn của Trần Phúc Hùng nêu trên để các tổ chức, cá nhân nào bị Trần Phúc Hùng chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Điều tra viên Thái Anh Sơn (SĐT: 0935.027.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
#công an #Quảng Trị #tìm bại hại #giả danh #công an #lừa đảo

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố vụ án lừa đảo gần 10 tỷ đồng ở Gia Lai

Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 9,92 tỷ đồng tại phường Ayun Pa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đơn tố cáo của bà H. (SN 1974) và ông .L. (SN 1963) cùng trú tại phường Ayun Pa về việc bị đối tượng tên là Rcom H’Siôn (SN 1990, trú tại xã Ia Rbol) lừa đảo số tiền lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an TPHCM bắt giữ kẻ lừa đảo giả danh cán bộ ngân hàng

Nguyễn Minh Hiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò bán bất động sản và ô tô giá rẻ, cảnh báo người dân cảnh giác trước các chiêu trò này.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền.
Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiền.
Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc

Sau khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, Hoàng Tuấn Nhật không thực hiện việc đổi tiền như đã cam kết mà cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/7, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng, khởi tố hai bị can, gồm: Hoàng Tuấn Nhật (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Kỳ (24 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỉ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.